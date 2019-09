Il Sindaco del Comune di Città del Vasto – Luciano Lapenna – rende noto che a partire da martedì 4 febbraio 2014 avranno inizio i lavori di completamento di pubblica illuminazione nel tratto di strada compreso tra via Alborato, Chiesa Santa Maria del Sabato Santo e Viale Perth. I lavori in oggetto prevedono l’installazione di diciotto sostegni illumino – tecnici mentre altri otto sostegni di pubblica illuminazione – per un totale complessivo di 26 – saranno installati in via Cascella e via Gaetano Piccirilli.

La ditta esecutrice – Eredi Paci Gerardo s.r.l. Costruzioni Impianti Elettrici di Corridonia in provincia di Macerata, già gestore degli impianti di Pubblica Illuminazione dell’intero territorio comunale (contratto d’appalto del 25/11/2005 n. di Repertorio 7637) – consegnerà i lavori, come da contratto, in 15 giorni lavorativi.

“Con il completamento degli impianti di Pubblica Illuminazione presso la Chiesa del Sabato Santo, in via Alborato, via dei Cascella, viale Perth e via Piccirilli – sottolinea Luciano Lapenna – diamo una risposta concreta a tutte le famiglie e ai residenti di un quartiere cresciuto velocemente dal punto di vista demografico. Siamo vicini alle esigenze e alle richieste dei cittadini – continua Lapenna – il compito di una buona amministrazione è reperire fondi per garantire servizi e vivibilità, con la nuova illuminazione pubblica abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti in questa direzione”.