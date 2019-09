Vasto Marina e Vastese non si affrontano, l'arbitro propende per il rinvio, il campo non è praticabile per via della pioggia. Dietro ne approfittano le inseguitrici, il San Salvo, in attesa del recupero della capolista batte 1-0 Il Delfino Flacco Porto e va a -2 dal primo posto. Vince anche la Virtus Cupello a San Vito Chietino 3-0 e resta terza.





San Salvo-Il Delfino Flacco Porto 1-0. Il San Salvo ottiene la dodicesima vittoria e con una partita in più sale a 37 punti, a –2 dal Vasto Marina. I ragazzi di Di Nardo superano 1-0 il Delfino Flacco Porto sotto un diluvio incessante che non dà tregua alle due squadre in campo. I padroni di casa devono fare a meno di Tamburrino, D’Aulerio, Nicodemo e Antenucci, ma nonostante le assenze si confermano squadra dalle forti individualità.

La prima occasione capita al 13’ sui piedi di Larivera che manda a lato in diagonale, al 16’ Alberico da calcio d’angolo mette in mezzo per Cordisco che non colpisce bene. Al 18’ ai biancazzurri non viene assegnato un calcio di rigore per un fallo di mano in area netto di un difensore ospite che toglie la palla dalla traiettoria della propria porta. Il San Salvo attacca e schiaccia gli ospiti nella propria metà campo. In avanti Cordisco e Ferrante si cercano molto, ma non riescono a sbloccare la gara. Al 40’ Marinelli neutralizza un’insidiosa conclusione del Delfino Flacco Porto.

Nella ripresa gli ospiti sono più pericolosi, al 70’ ancora Marinelli si distende e para un calcio piazzato. Nel frattempo entrano Lamberti, Occhionero e Monaco. Il San Salvo non si lascia sorprendere e va a segno nella ripresa ad un quarto d’ora dalla fine con capitan Pollutri che la butta dentro direttamente su calcio di punizione da centrocampo. All’81’ Ferrante prova a raddoppiare con una conclusione delle sue da lontano, ma non c’è nulla da fare.

Il finale è incandescente, su un campo molto pesante i padroni di casa non riescono a esprimersi al meglio, non chiudono la gara e rischiano. Poi il signor Jacopo Di Michele di Chieti pone fine alle ostilità. Nel prossimo turno i sansalvesi vanno a Castiglione Val Fino.

San Salvo: Marinelli, Ciavatta, Alberico, Cinese, Pollutri, Ramando, Larivera, Della Penna, Cordisco, Ferrante, Sessa. A disposizione Raspa, Macello, D’Adamo, Lamberti, Artese, Occhionero, Monaco. Allenatore Vincenzo Di Nardo.





Vasto Marina-Vastese rinviata. Entrambe le squadre vorrebbero giocare, soprattutto il Vasto Marina che una settimana fa ha disputato una gara su un campo fangoso e in condizioni ben peggiori. L'arbitro Alberto Antenucci di Vasto non è dello stesso avviso e manda tutti a casa. Probabile che si recuperi di giovedì, a metà quindi tra gli impegni di prima squadra della domenica e quelli della juniores del lunedì.

Un problema maggiore per il Vasto Marina che ha molti ragazzi che giocano anche in prima squadra e che in poco più di una settimana disputeranno 5 partite e non sarebbe la prima volta. Nel prossimo turno il Vasto Marina giocherà in trasferta contro Il Delfino Flacco Porto mentre la Vastese ospiterà il Francavilla.





San Vito 83- Virtus Cupello 0-3. La Virtus Cupello conferma l'ottimo momento di forma e passa 3-0 a San Vito sempre più ultima in classifica, con una doppietta di Fizzani e gol di Marchioli. Soddisfatto per quella che è la decima vittoria stagionale mister Di Martino che però è rimasto colpito negativamente dall'accoglienza ricevuta: "Ho assistito a cose d’altri tempi che nel calcio non dovrebbero esistere. Abbiamo giocato in una situazione ambientale molto ostile, il pubblico ci ha insultato per tutta la gara e in campo ci hanno fatto falli a ripetizione, i miei sono usciti con i lividi. Certe cose non dovrebbero accadere, mi meraviglio che la federazione non mandi nessuno a vedere queste partite, li invito a farlo. Un comportamento vergognoso, ho dovuto chiamare i Carabinieri e solo quando sono arrivati c'è stata un po' di calma".

I rossoblu arrivano così a 9 partite utili consecutive, 6 vittorie e 3 pareggi, salgono a 34 punti e nel prossimo turno ospiteranno la Valle Del Foro.

I risultati della 17esima giornata del campionato juniores d'elite, girone b. Acqua&Sapone-Folgore Sambuceto 4-2, Francavilla-River Casale 0-1, San Salvo-Il Delfino Flacco Porto 1-0, San Vito-Virtus Cupello 0-3, Torre Alex-Miglianico 3-0, Valle Del Foro-Castiglione Val Fino 2-1, Vasto Marina-Vastese rinviata

La classifica. Vasto Marina* 39, San Salvo 37, Virtus Cupello 34, River Casale 32, Vastese* 27, Miglianico 24, Acqua&Sapone 22, Folgore Sambuceto 20, Castiglione Val Fino 19, Il Delfino Flacco Porto e Torre Alex 18, Francavilla 17, Valle Del Foro 16, San Vito 8 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, lunedì 10 febbraio, ore 15.00. Castiglione Val Fino-San Salvo, Folgore Sambuceto-Torre Alex, Il Delfino Flacco Porto-Vasto Marina, Miglianico-San Vito 83, River Casale-Acqua&Sapone, Vastese-Francavilla, Virtus Cupello-Valle Del Foro