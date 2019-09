Con i primi test sul circuito di Sepang prende il via la stagione 2014 della MotoGp. I piloti avranno un mese e mezzo di lavoro prima dell'esordio ufficiale con il Gran Premio del Qatar. Tra i piloti scesi in pista c'è anche Andrea Iannone, confermato in sella alla Ducati del Team Energy Pramac e pronto per sfruttare tutte le chance a sua disposizione. Sarà decisivo capire che mezzo avrà a disposizione se vorrà cercare di essere costantemente tra i migliori. Dopo una difficile stagione d'esordio nella classe regiona, tra infortuni e moto inadeguata, l'obiettivo minimo è quello di stae sempre con i primi 10. Per la Ducati la Honda e la Yahamaha sono ancora irragiungibili, ma la buona volontà sembra non mancare.

Nella prima giornata di test, dominata da Marquez e con un Rossi rinato, Iannone ha staccato l'ottavo miglior tempo, dopo aver compiuto 44 giri, divisi tra le due moto portate da Ducati a Sepang, 19 sulla GP13 e gli altri sulla nuova Desmosedici GP14. Il suo giro migliore, il 38°, completato in 2:01.538, gli ha permesso di esser il migliore dei piloti Ducati.

"E' stata una giornata positiva - ha commentato Iannone al termine della sessione pomeridiana-. La GP14, dopo aver risolto alcuni problemi, mi ha permesso di essere veloce e costante nella prestazione. Guardando al futuro, anche se siamo ancora all'inizio del lavoro, devo dire che Ducati ha fatto le cose giuste. Spero che la moto possa essere al più presto competitiva e io farò del mio meglio per ridurre il gap con i primi del gruppo il prima possibile. Voglio anche esprimere un grazie ai miei meccanici e a Ducati per il grande lavoro svolto".

La classifica della prima giornata di prove. 1.Marquez (2'00''286) 2.Rossi (2:00.804) 3.Pedrosa (2:00.906) 4.Lorenzo (2:01.082) 5.Bautista (2:01-240) 6.Bradl (2:01.320) 7.Espargaro A. (2:01.634) 8.Iannone (2:01.538) 9.Espargaro P. (2:01.634) 10.Smith (2:01.876) 11.Edwards (2:02.483) 12.Dovizioso (2:02.497) 13.Pirro (2:02.552) 14.Crutchlow (2:02.860) 15.Hernandez (2:02.892) 16.Nakasuga (2:03.126) 17.Hayden (2:03.319)