Allievi Regionali, Bacigalupo-Virtus Cupello rinviata. L´impraticabilità del campo di Vasto Marina causa il rinvio di Bacigalupo-Virtus Cupello, gara valida per la 4° giornata della seconda fase del campionato regionale allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Altra settimana senza giocare per la squadra di mister Maurizio Baiocco che era reduce anche dal turno di riposo: si tornerà in campo domenica 9 febbraio per la difficile trasferta sul terreno della Spal Lanciano.

Giovanissimi Regionali, R.C. Angolana-Bacigalupo 4-0. Brutta prestazione dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che al campo Zanni di Pescara vengono battuti con un netto 4-0 dalla R.C. Angolana.

Partenza sprint dei padroni di casa che prendono subito il sopravvento colpendo un clamoroso palo nella prima azione della gara; la pressione locale continua e, grazie a tre calci piazzati, la R.C. Angolana segna tre reti in un quarto d´ora, mettendo in cassaforte la vittoria.

Nella ripresa arriva anche il quarto gol dei padroni di casa che restano in pieno controllo, con la gara che termina così 4-0. Ottima prova per la R.C. Angolana che, dopo i risultati deludenti dei primi due turni (un pareggio con i Delfini Biancazzurri e una sconfitta con il Penne), gioca bene e conquista il primo successo della seconda fase.

La Bacigalupo, oggi mai in partita, ha avuto un atteggiamento davvero troppo rinunciatario e timoroso, fotocopiando l´opaca prestazione offerta qualche mese fa sul campo della Giovanile Chieti: è sicuramente una sconfitta pesante che fa tornare tutti con i piedi per terra. Ci si aspetta un´immediata reazione già dal prossimo impegno interno contro l´Olympia Cedas, una gara nella quale la squadra di mister Massimo Baiocco dovrà riscattarsi mettendo cuore e cattiveria agonistica, due componenti fondamentali che nell'ultima partita sono mancate.

Tabellino

R.C. Angolana-Bacigalupo 4-0 (3-0)

Reti: 20´ Abbonizio (RCA), 24´ Massa (RCA), 35´ Di Renzo (RCA), 41´ D´Onofrio (RCA)

Bacigalupo: Di Guilmi, Fosco (Notarangelo), Irace (Ciancaglini), Di Lorenzo, Maccione, Napoletano, Galiè (Canosa), Di Virgilio, Alberico, Liberatore (De Rosa), Piccirilli (Antonino). All. Massimo Baiocco





Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi Regionali. Si è giocata la 4° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Come da pronostico vincono le quattro battistrada: la capolista R.C. Angolana espugna anche Celano restando a +2 sulla Giovanile Chieti (vittoriosa per 3-2 sul Cologna) e a +3 su Marsica e Poggio degli Ulivi che battono Lauretum e River Casale; infine, nel posticipo di domenica pomeriggio, colpo esterno dell´Amiternina che passa con un pirotecnico 5-4 sul campo della D´Annunzio Marina.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 12, Giovanile Chieti 10, Marsica e Poggio degli Ulivi 9, Amiternina, Lauretum e River Casale 4, Celano 2, Cologna e D'Annunzio Marina 1

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviata per impraticabilità di campo Bacigalupo-Virtus Cupello, tra le gare giocate vince solo il San Salvo (1-0 sul Miglianico), terminano in parità invece Caldora-Francavilla, Manoppello Arabona-Spal Lanciano e Sant´Anna-Acqua e Sapone.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Virtus Vasto* 9, Caldora 8, Francavilla 7, San Salvo* e Virtus Cupello* 6, Spal Lanciano 5, Bacigalupo** e Miglianico 3, Acqua e Sapone e Sant'Anna 2, Manoppello Arabona* 1 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Il posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Pineto termina 2-2; continua la sua corsa il Poggio degli Ulivi che sbanca Penne, sorridono anche l´Olympia Cedas, la R.C. Angolana e la Virtus Vasto che superano rispettivamente Il Delfino Flacco, la Bacigalupo e il Celano.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 12, Olympia Cedas 9, Penne 7, Delfini Biancazzurri 5, Pineto e R.C. Angolana* 4, Bacigalupo*, Il Delfino Flacco* e Virtus Vasto* 3, Celano 1 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Goleada della D´Annunzio Marina che rifila 13 reti alla Virtus Cupello e condivide il primato con la Caldora, corsara per 2-1 a Loreto Aprutino. Solo pareggi nelle altre tre gare: 1-1 in Fater Angelini-Fossacesia e Quattro Colli-San Salvo, 2-2 in River Casale-Giovanile Chieti.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora e D'Annunzio Marina* 9, Giovanile Chieti 8, Fater Angelini e Francavilla* 7, Fossacesia 5, River Casale 4, Quattro Colli 2, San Salvo** 1, Lauretum* e Virtus Cupello* 0 (* una partita in meno)

Loris Napoletano