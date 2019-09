La quarta giornata di campionato del girone B di C2 di calcio a 5 sorride alle due squadre del Vastese. Il Casalbordino approfitta dello scivolone del Francavilla per agganciarlo in vetta alla classifica. Vince anche la Virtus Cupello che così riesce a farsi sotto alla zona playoff.

Virtus Majna – Casalbordino 3-4. In casa giallorossa ci si attendeva una gara difficilissima e cosi è stato. Le assenze di D’Alonzo e Giurastante per infortunio e Di Paolo per squalifica, hanno ridotto all’osso la rosa a disposizione di mister Lanza in una trasferta, quella di Villamagna, tutt’altro che agevole visto il campo di gioco a dir poco pessimo e vista la grande grinta e determinazione dimostrata dagli avversari, in piena crisi di risultati e risucchiati dalla zona play out. La partita parte subito in salita per i casalesi che dopo 8’ subiscono la rete del vantaggio ospite e 2’ più tardi perdono anche Ciffolilli per infortunio. Fortunatamente c’è un Lanza in grande forma che tiene a galla i suoi e trova il pareggio con una giocata magistrale al 15’ del primo tempo. Il Casalbordino fa la partita e schiaccia gli avversari, salvati in più di una circostanza dall’estremo difensore ed al 22’, causa una gravissima indecisione arbitrale molto contestata da Lanza ed i suoi, si riportano in vantaggio con un contropiede ben sfruttato da Tacconella. Ma 5’ più tardi è capitan Fortunato a rimettere le cose a posto con un tocco sottomisura dopo una respinta del portiere. Si va negli spogliatoi sul risultato di 2 a 2.

Si riparte con il Casalbordino che propone gioco ma, a causa di qualche errore d’impostazione, concede due o tre occasioni non sfruttate dai padroni di casa. Così, dopo aver colpito un palo con Ninni, i ragazzi di patron Santoro trovano le reti del doppio vantaggio con una punizione di Di Ghionno al 18’ ed un rigore trasformato da Fortunato al 23’. La Virtus non ci sta e tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma mister Lanza oggi è una diga invalicabile e chiude tutte le strade ai padroni di casa che riescono a trovare la rete del 4 a 3 solo nel finale, concedendo ai propri tifosi 2’ di speranza nel pareggio che però non arriva. Finisce 4-3 per uno stoico Casalbordino che, pochi minuti più tardi, riceve anche la gradita notizia della sconfitta casalinga del Francavilla contro il Paglieta che li proietta al primo posto appaiati proprio ai Delfini di mister Firmani. Per i Casalesi si prospettano due mesi di grandi battaglie a cominciare da sabato prossimo quando, alla palestra del commerciale di Casalbordino, arriverà l’Atletico Lanciano, terza forza di un campionato che, nel girone di andata, li ha visti guidare con grande disinvoltura la classifica, arrivando anche ad un vantaggio di +5 dalla seconda e +9 proprio dal Casalbordino terzo in classifica. La speranza di mister Lanza è ritrovare qualche indisponibile per questo mese ricco di appuntamenti importantissimi in cui servirà l’impegno di tutti, compresi i tifosi, per inseguire il sogno promozione.

Virtus Cupello - Fossacesia 7-4. La Virtus Cupello ottiene a Fossacesia un’importante vittoria per dare continuità al successo casalingo della scorsa settimana. Per la squadra del presidente Meninni tre punti fondamentali per staccarsi definitivamente dalla zona playout e guardare con più fiducia alla parte alta della classifica, verso la conquista dei playoff, obiettivo di inizio stagione dei rossoblu.

Il primo tempo è di marca cupellese, che riesce ad andare a segno per 3 volte, due con Scafetta e con Cocchini, al rientro dopo un mese di stop per impegni di lavoro. Nel secondo tempo c’è maggiore equilibrio tra le due squadre in campo. Dopo la rete dei padroni di casa è ancora Cocchini ad andare in gol per il 4-1. Arriva però il blackout della formazione allenata da Giampaolo Porfirio, che fa tornare in partita il Fossacesia, capace di segnare due gol. Ci pensano ancora uno Scafetta in grande forma con altri due gol e D’Ercole, a chiudere una partita spigolosa sul definitivo 7-4.

La 4ª di ritorno. Virtus Majna – Casalbordino 3-4; Tombesi Ortona – Città di Penne 1-7; Virtus Cupello – Fossacesia 7-4; Real Atessa- Phoenix Ortona 5-2; Delfino Francavilla – Paglieta 4-5; Atletico Lanciano – Real Guardiagrele 7-7. Riposo: Integra Sport Chieti

Classificaòca. 33 Casalbordino, Delfino Francavilla; 29 Atletico Lanciano; 28 Real Guardiagrele; 27 Città di Penne; 24 Virtus Cupello, Paglieta; 22 Integra Sport Chieti; 17 Fossacesia; 16 Virtus Majna; 15 Real Atessa; 14 Tombesi Ortona; 4 Phoenix Ortona