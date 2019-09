Centinaia di persone in fila dalle 10 di stamani per rendere omaggio a Nicola Carlesi, il noto politico e medico morto ieri a Vasto a 63 anni. La camera ardente è stata allestita in municipio, nell'aula consiliare Vennitti. Affisso all'ingresso della sala del Consiglio comunale un manifesto con la foto di un giovane Carlesi durante un comizio e gli slogan: "Siamo fiaccole di vita, siamo l'eterna gioventù" e "Nicola Carlesi, Pisa 1950-Vasto 2014. Goliarda, medico, rivoluzionario!".

Oggi pomeriggio, alle 15, i funerali nella cattedrale di San Giuseppe, che si preannuncia gremita per l'ultimo saluto all'ex deputato della destra abruzzese.