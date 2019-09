Trentasette anni, campano d’origine e vastese d’adozione, Antonio Cecere è un personal e business coach. Aiuta imprenditori, professionisti e lavoratori dipendenti a credere in se stessi, a migliorare le loro prestazioni e la capacità di trarne profitto. E’ rappresentante per l’Abruzzo dell’Aicp, associazione italiana coach professionisti.

“Ogni persona può trovare dentro di sé i suoi punti di forza, basta insegnarle il metodo per farlo”, dice Antonio, che svolge la sua attività “sia per i professionisti che per le piccole e medie imprese con un training individuale settimanale o quindicinale e una verifica se l’obiettivo che ti sei posto è il tuo vero obiettivo. A volte, da parte di chi si rivolge a me c’è una richiesta di maggiore serenità, di riconoscimento da parte degli altri. E nelle aziende quello che fanno i dipendenti è il riflesso del comportamento dell’imprenditore, della sua cultura aziendale. Sono importanti quattro aspetti: creare un clima di fiducia, una leadership positiva, la resilienza (ossia la capacità di affrontare, superare le avversità e uscirne rafforzato), efficacia e non efficienza (ottenere di più con meno sforzo), trasformare la paura in impegno”.

Due casi – Antonio racconta due esperienze vissute in imprese del Vastese: “Un giovane manager era responsabile della produzione in un’azienda. Una persona di grande talento. Aveva enormi potenzialità non sfruttate. Nel bel mezzo della crisi economica che stiamo vivendo, ha avuto il coraggio di lasciare quell’azienda e lo stipendio da dirigente per rimettersi in discussione e ora ha trovato le sua strada”.

“Un imprenditore – racconta Antonio – pensava di dover sviluppare il lato commerciale della sua azienda. In realtà, doveva solo migliorare la qualità della sua vita personale, trovare un po’ di tempo libero, riscoprire ciò che lo emoziona. Dentro di sé è riuscito a trovare le soluzioni”.