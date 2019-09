“La lontananza dei piccoli comuni montani delle strutture ospedaliere è motivo di grave disagio per queste comunità e di grande divario con i cittadini che vivono nei centri costieri e nelle città capoluogo. Ai costi sociali si aggiungono quelli economici. Per i cittadini dei paesini dell’alto vastese come Celenza sul Trigno, al disagio di dover intraprendere lunghi e scomodi viaggi per poter godere del diritto costituzionale ad essere curati, si aggiungono anche spese economiche”. Sono parole su cui riflettere queste del sindaco di Celenza, Andrea Venosini, uno dei pochi sindaci che da tempo è impegnato nella lotta per difendere i servizi sanitari dell’alto vastese, unica amministrazione ad aver presentato ricorso al TAR e siamo sicuri, conoscendo il combattivo sindaco, che se dovesse perdere la battaglia al TAR si rivolgerà al Tribunale per i Diritti dei Cittadini di Strasburgo.

Uno dei pochi amministratori impegnato a far comprendere alla politica e a far conoscere all’opinione pubblica i danni che deriveranno dal taglio della guardie mediche. Quel che più colpisce è il fatto che i tagli alla sanità vengono compiuti dal Commissario alla Sanità in un momento di grave crisi economica e sociale del nostro paese e in una fase in cui crescono i bisogni di cura e assistenza dei cittadini dei paesini interni dell’alto vastese. Con i tagli voluti dal Commissario alla Sanità si nega ai cittadini dei comuni delle aree interne il diritto a ricevere gli stessi trattamenti sanitari che ricevono i cittadini che vivono nelle città capoluogo e sulla costa della nostra regione.

“Il sistema sanitario così come pensato, con i tanti tagli nelle aree interne del Vastese - continua il sindaco Venosini - è inadeguato rispetto a quelle che sono le reali necessità dei cittadini, che hanno invece bisogno di crescere e vivere nel proprio territorio, avendo in cambio risposte sanitarie adeguate. Non è possibile che i cittadini che vivono nei piccoli comuni dell’alto vastese si ritrovano con l’ospedale di Gissi chiuso, il pediatra presente solo un’ora a settimana, il medico di famiglia in alcuni comuni presente solo a giorni alterni, l’unica postazione del 118 distante dal mio comune, Celenza sul Trigno, oltre il tempo previsto dalla legislazione. Perciò, quello che chiediamo al Commissario alla Sanità è una postazione di 118 sul territorio, il servizio di guardia medica, la presenza del pediatra più giorni a settimana e la presenza a tempo pieno del medico di famiglia.

Chiedo al Commissario alla Sanità ed alla politica tutta di fare un passo avanti rispetto al decreto, chiedo l’impegno al mantenimento della guardia medica, in modo che si possa offrire ai cittadini la possibilità di ricevere assistenza e cure e vivere dignitosamente in questi luoghi. Il decreto taglia guardie mediche va rivisto perché non da risposte ai bisogni dei cittadini. Ci auguriamo anche che il Manager, il Dott. Zavattaro a seguito della circolare del Commissario alla Sanità del 10 gennaio 2014, riveda i tagli nel nostro territorio e organizzi l’emergenza e l’assistenza sanitaria in modo che diagnosi, cure, assistenza e percorsi terapeutici semplici possano essere trattati nei nostri presidi sanitari periferici, ma soprattutto chiedo che prima di tagliare una guardia medica si tenga in considerazione l’accordo Stato-Regione sulla telemedicina.

E’ ipotizzabile, per i servizi sanitari delle aree interne comunicare e scambiare dati attraverso la rete, con i centri ospedalieri. Prima di tagliare le guardie mediche chiedo che venga fornito ai cittadini un servizio capace di tutelare e difendere la vita delle persone che vivono in piccoli centri come Celenza sul Trigno, bisogna offrire loro la possibilità di usufruire di servizi specialistici nel distretto più vicini alla propria residenza. Insisto nel chiedere l’uso nel nostro territorio della tecnologie della telemedicina, in modo che quando il cittadino si rivolge alla guardia medica, al medico di famiglia o al distretto di base, questi possono inviare immagini radiologiche e cardiologiche e consentire all’utente di avere risposte certe e veloci. Forse tutto questo non basterà a colmare il divario oggi esistente, ma di sicuro avremmo un notevole risparmio economico nei prossimi anni. I tagli alla sanità del vastese hanno aumentato le disuguaglianze e le distanze tra i paesi dell’alto vastese e le città costiere, non permettono ai cittadini dei paesi montani di vivere dignitosamente nei propri paesini. Questi sono luoghi ricchi di cultura, di storia, di affetti e di patrimoni da valorizzare e su cui bisogna investire. Quello che chiedo come sindaco è che venga offerto ai cittadini maggiore opportunità di accesso ai servizi sanitari, con la stessa rapidità che hanno i cittadini che vivono a Teramo, Chieti, Pescara, Vasto, ecc.. Una guardia medica non può essere considerata un servizio di lusso per pochi, ma un servizio in difesa della salute dei cittadini che hanno deciso di vivere in paesini come Celenza sul Trigno, San Giovanni Lipioni, Torrebruna, Castelguidone, ecc.. La politica è chiamata a valorizzare i nostri servizi sanitari, non a tagliarli e questo non deve essere solo un obbligo civile e morale verso i cittadini, ma deve essere una grande battaglia di civiltà e di rispetto per i cittadini che hanno deciso di continuare ad abitare in questi luoghi, mantenendoli vivi, pur tra grandi difficoltà.

Dimenticarsi dei piccoli paesini della nostra regione, significa dimenticarsi della nostra storia, delle nostre tradizioni che fanno parte del patrimonio culturale della nostra regione”.





Daniele Leone