E’ nato appena un mese fa ma già promette di diventare uno dei locali più interessanti del territorio. Nel cuore del centro storico, in vico Morelli, traversa del belvedere di via Adriatica, c’è Vico degli Artisti. Originalità nel cibo e tanta qualità nella musica live, sono le caratteristiche su cui si fonda l’attività intrapresa dai fratelli Lombardi, Luigi, Gaetano e Davide. “Abbiamo deciso di aprire questa attività per fare qualcosa di nuovo, anche se in realtà - spiega Gaetano - abbiamo già esperienza nel settore avendo gestito dei locali in città. Con i mie fratelli abbiamo già delle attività, nel campo dello spettacolo, e ci siamo lanciati in questa avventura della ristorazione, con l’idea di creare un luogo per la musica, diverso dal solito”.

Quello di vico Morelli è uno dei locali storici della ristorazione vastese, che si è caratterizzato in maniera diversa a seconda delle gestioni. Ora, con i fratelli Lombardi, punta a diventare un luogo dalla duplice identità. Nelle sale superiori un pub che strizza l’occhio alla cucina americana. Al piano di sotto, nella grande sala, lo stile di un club per la musica live, con palco, diffusione sonora di gran qualità (e con loro non potrebbe essere altrimenti) e il cocktail bar.

“La cucina che proponiamo ha uno stile da steak house. Eravamo partiti con l’idea di fare un classico pub, ma a Vasto ce ne sono tanti e la qualità è sempre molto alta. Per questo ci siamo orientati su qualcosa di differente che nessuno proponesse in zona. Abbiamo un menu particolare, da tutta la categoria degli hamburger, ribs, chicken wings, onion rings, le bistecche con un taglio particolare, oltre ad una carrellata di dolci dall’apple pie ai brownies. Il tutto accompagnato da ottime birre”.

Il punto di forza di Vico degli Artisti sarà ovviamente la musica live. E non potrebbe essere altrimenti, perchè già guardandosi attorno si “respira” musica, con una serie interminabile di pass, manifesti e cimeli legati all’attività di Luigi, Gaetano e Davide nel mondo dei concerti. “Il tempo di chiudere le ultimissime date in calendario e partiremo con l’appuntamento fisso del venerdì dedicato alla musica live. Ospiteremo tanti gruppi, provenienti da ogni luogo, italiani ma anche stanieri. Abbiamo avuto tanti contatti per portare a Vasto formazioni indie, rock, blues, jazz, ska, ce ne sarà per tutti i gusti.

Il nostro auspicio è poter diventare un locale di riferimento per la musica live. Oggi sulla costa adriatica non ci sono molti luoghi che fanno musica e noi puntiamo a coinvolgere un pubblico di appassionati che arrivi da tutto il territorio e dalle regioni vicine, così come accade per tante altre realtà”.

Le serate saranno gratuite e aperte a tutti. “Non ci sarà un biglietto d’ingresso e neanche applicheremo maggiorazioni sul menu. Nell’allestire il calendario sono stati contattati tanti artisti che magari non conoscevano neanche Vasto. “Ma quando hanno visto le foto del locale e della zona dove ci troviamo ne sono rimasti subito entusiasti e non abbiamo avuto problemi nel chiudere le serate”. La storicità delle sale, con le caratteristiche volte, è un biglietto da visita di sicuro impatto.

Nel suo primo mese di apertura il Vico degli Artisti si è già fatto apprezzare da tanti clienti, per la bontà dei suoi piatti, la location unica e la cordialità e simpatia dei suoi titolari e dello staff. Ora arriverà anche il ricco calendario delle serate che verrà pubblicizzato su sito ufficiale e pagina facebook, per portare a Vasto il meglio della musica live, ovviamente targata Vico degli Artisti.

Vico degli Artisti

Vico Morelli, Vasto

tel 0873.610946

Informazione pubblicitaria