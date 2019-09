La Polizia Municipale di Città del Vasto comunica che i tratti di strade poste all’interno del centro abitato compresi tra Via G. Cesare e C.so Europa (Lottizzazione D’Avalos), dove si riscontrano giornalmente pericoli alla circolazione stradale soprattutto in corrispondenza delle intersezioni con Via Giulio Cesare, Via Pietro Suriani e C.so Europa, a partire dalla data di Martedì 4 Febbraio 2014, per la tutela e la sicurezza della circolazione stradale, subiranno le seguenti variazioni:

in Via Pietro Suriani, I ° tratto compreso dall’intersezione con Via Giulio Cesare fino al civico n. 32: è istituito il senso unico con direzione di marcia da Via G. Cesare fino al civico n. 32;

in Via Pietro Suriani, II ° tratto dal civico n.32 al civico n. 34: è istituito il senso unico con direzione di marcia dal civico n. 32 fino al civico n. 34 (esclusi i residenti);

in Via Russo dal civico n. 8 all’intersezione con Via Giulio Cesare: è istituito il senso unico con direzione di marcia dal civico n. 8 all’intersezione con Via Giulio Cesare e contestuale divieto di sosta con pannello integrativo 00-24; è istituito il segnale di fermarsi e dare precedenza per tutti i veicoli che con direzione di marcia dal civico n.8 si immettono verso Via Giulio Cesare;

in Via Pietro Suriani, tratto di collegamento con Via Perrozzi: è istituito su ambedue i lati della carreggiata divieti di sosta con pannello integrativo 00-24; è istituito il segnale di fermarsi e dare precedenza per tutti i veicoli, che con direzione di marcia da Via Pietro Suriani si immettono verso Via Perrozzi;

in Via Perrozzi, dall’intersezione con Via P. Suriani all’intersezione con C.so Europa: è istituito su ambedue i lati della carreggiata divieti di sosta con pannello integrativo 00-24; è istituito il segnale di fermarsi e dare precedenza per tutti i veicoli che con direzione di marcia da Via Perrozzi si immettono verso C.so Europa;

nella strada di collegamento tra via Suriani e via Russo: è istituito su ambedue i lati della carreggiata il divieto di sosta con pannello integrativo 00-24; è istituito il segnale di fermarsi e dare precedenza per tutti i veicoli che, da detta strada si immettono sia in Via Russo sia in Via Suriani;