"Il finanziamento c'è. E il progetto definitivo è quasi pronto", dice Nicola Tiberio, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vasto. A distanza di nove anni dal passaggio dell'ultimo treno, sull'ex tracciato ferroviario fa un passo in avanti il progetto di realizzare la Via Verde, una pista ciclopedonale che tagli longitudinalmente tutto il futuro Parco nazionale della Costa teatina, da Francavilla al Mare a San Salvo.

"Per il tratto vastese della Via Verde abbiamo ottenuto un finanziamento già erogato dal Ministero dell'Ambiente", annuncia Tiberio parlando a zonalocale.it. "Si tratta di 5 milioni di euro. I tecnici del settore Lavori pubblici stanno terminando la progettazione definitiva" del percorso riservato a cicloamatori e pedoni. Sorgerà sulla massicciata su cui, fino a marzo 2005, si snodava il binario della linea ferroviaria adriatica. Poi, per il raddoppio della ferrovia, la linea fu spostata più all'interno (a Vasto fu aperta la galleria che per circa 7 chilometri passa sotto l'abitato della città). Di lì le aree di risulta lungo tutta la Costa teatina. Ora il Ministero dell'Ambiente sembra voglia dare alla realizzazione dell'area protetta una corsia preferenziale.