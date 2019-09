Luciano Di Pasquale, 46 anni, oggi pomeriggio si è incatenato al guard rail della zona industriale di Punta Penna. La sua azione di protesta è dovuta ad una causa di lavoro vinta e passata in giudicato ma per cui non ha ancora ottenuto un risarcimento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno ascoltato la sua vicenda, e il gruppo Comunale di Protezione Civile, pronto a prestare assistenza.

La sua vicenda giudiziaria inizia nel 2004, quando intenta una causa contro la Istonia affilature, azienda per cui lavorava e che lo aveva licenziato. Secondo Di Pasquale non c'erano motivi validi per il suo licenziamento. Il giudice accoglie la sua tesi, con una sentenza di primo grado in cui impone all'azienda il reintegro del dipendente e il conseguente risarcimento. L'azienda fa ricorso presso la Corte d'Appello de L'Aquila che, nel 2009, conferma la sentenza di primo grado, dando ragione al dipendente.

I problemi nascono poichè la Istonio affilature ha cambiato nel corso di questi anni le maestranze. Quindi, ad oggi, nonostante ci sia un'esecuzione di sentenza, l'uomo non riesce a recuperare il suo credito, una somma di 23mila euro (a cui vanno aggiunti gli interessi e i danni). Per questo, l'uomo, esasperato per questa situazione, ha deciso di protestare in maniera eclatante. Si è legato con una catena al piede al guard rail nella zona industriale di Punta Penna.

La sua protesta è avvenuta di fronte al cancello della Istonio srl, luogo che per lui rappresenta una continuità con l'azienda che lo ha licenziato ma che però non è la società con cui ha il contenzioso. E proprio capire quale sia la società da cui ricevere la cifra stabilita dal giudice è l'attività in corso da parte del suo legale, l'avvocato Vincenzo Chielli. Dopo una paio d'ore sotto la pioggia battente Di Pasquale ha deciso di staccare la catena e tornare a casa. Ma non desiste certamente dalle sue richieste. "Il giudice mi ha dato ragione. Perchè non vogliono pagarmi? Chi mi deve dare quanto mi spetta?".