La Nuova Direzione Didattica di Vasto comunica che la scuola è aperta ogni giorno per tutti i genitori che volessero avere informazioni per l'iscrizione alla Scuola dell’Infanzia o alla Scuola Primaria, per visitare le sedi. Di seguito gli orari.

Scuola dell’Infanzia.

Lunedì-Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.00

“Aniello Polsi” via De Gasperi - Tel. 0873.59454

“Incoronata” via Incoronata – Tel. 0873.301388

“Pagliarelli” via Pagliarelli – Tel. 0873.310324

“San Lorenzo” via S. Lorenzo- Tel. 0873.368142

“San Michele” via Stirling, 1 – Tel. 0873.59456

“Smerilli” via S. Antonio Abate – Tel. 320.8158287

“Vasto Marina” via Spalato, 22 – Tel. 0873.801964

Scuola Primaria.

Lunedì-Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00

“Incoronata” via Incoronata – Tel. 0873.301388

“Peluzzo” via Stirling, 1 – Tel. 0873.59456

“Ritucci Chinni” via De Gasperi – Tel. 0873.368246

“Sant'Antonio” via S. Lorenzo – Tel. 0873.59325