Hanno lavorato per tutta la mattinata di ieri per bonificare una discarica abusiva presente nella zona della Maddalena. Sei volontari del gruppo di Comunale di Protezione Civile si sono dedicati anima e corpo alla pulizia dei rifiuti abbandonati da cittadini incivili. "Stiamo esaminando alcuni documenti ritrovati per risalire agli autori di tale scempio - commenta il responsabile del gruppo di PC, Eustachio Frangione-. Non posso che esprimere il sincero apprezzamento per gli operatori che gratuitamente mettono a disposizione il loro tempo per queste operazioni".

Nel corso della pulizia sono stati recuperati anche 15 pneumatici, che fanno salure ad oltre centro il numero di quelli recuperati da quando la Protezione Civile ha attivato la convenzione per lo smaltimento delle gomme abbandonate. "Per evitare che la situazione degeneri - aggiunge Frangione- chiediamo il coinvolgimento di tutti i cittadini sensibili alle tematiche ambientali". Dalla Protezione Civile anche un invito alle associazioni ambientalistiche del territorio ad effettuare azioni congiunte, affinchè si possa mantenere il controllo del territorio contro le azioni degli incivili che purtroppo sempre più spesso si verificano.