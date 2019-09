Sono aperte le iscrizioni ai corsi per istruttore di nuoto. "L'ambito nel quale operano i nostri istruttori - dichiarano gli organizzatori - non è quello del nuotoagonistico, ma il nuoto praticato come un’abilità che qualsiasi persona deve padroneggiare. Saper nuotare è il primo gradino della sicurezza in acqua: imparando a nuotare un bambino impara prima di tutto a salvarsi. Il nuoto è autoprotezione contro un pericolo: il suo insegnamento è, per noi, un’attività di prevenzione e di protezione civile"



Linee guida per i corsi di istruttore di nuoto.

I candidati devono essere maggiorenni.

Il corso per Istruttori di Nuoto è organizzato dalla Sezione SNS nell’ambito del territorio assegnato.



Il corso comprende almeno 12 lezioni teoriche (per 24 ore complessive) e 12 lezioni in acqua (per 12 ore complessive) per un totale di almeno 36 ore di lezione.

Il corso è strutturato liberamente secondo un calendario e un orario stabiliti dalla Sezione Territoriale.

Per informazioni è possibile consultare la pagina facebook Salvamento Vasto.