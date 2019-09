"E' stato un politico accorto, appassionato e lungimirante, stimato e preparato medico". Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca partecipa al dolore per l’improvvisa scomparsa dell’onorevole Nicola Carlesi.

"E’ stato per la destra abruzzese uno dei punti di riferimento – commenta il sindaco – creando le condizioni con il mai dimenticato Nino Sospiri per formare una classe politica capace di assumere in prima persona responsabilità di governo. Ha vissuto la sua esperienza politica come un valore attraverso il quale consentire la crescita di una cultura di destra tra i cittadini, nel rispetto delle regole e dei doveri che non devono venire mai meno. Negli anni di impegno politico non si è mai risparmiato nel suo lavoro professionale nella struttura sanitaria, riuscendo anche a dar vita al Dipartimento nazionale per le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui è stato per anni il responsabile. Si ricorda infine l’impegno profuso come parlamentare alla Camera dei deputati e in Consiglio comunale nel ruolo di capogruppo nella maggioranza di centrodestra a Vasto".

Anche il presidente della provincia, Enrico Di Giuseppantonio, ha voluto ricordare la figura di Nicola Carlesi. "Oggi abbiamo perso un amico, un prezioso alleato. Voglio ricordarne le doti umane non comuni e il profondo senso di appartenenza al territorio, che hanno rappresentato l’essenza della sua vita politica, amministrativa e professionale al servizio della comunità. Ho sempre apprezzato la tenacia, la determinazione e l’onestà di un uomo che ha contribuito a segnare la crescita della nostra terra, esprimo le mie più profonde e sentite condoglianze e la mia vicinanza a tutta la famiglia, anche a nome dell’Amministrazione provinciale tutta".