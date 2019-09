Anpi di Vasto “Parliamo di foibe”, che si è tenuto a Vasto sabato 1 febbraio presso la sala conferenze degli ex Palazzi scolastici di Corso Nuova Italia. La sala era praticamente piena e l’assemblea ha visto una partecipazione attiva dei presenti, tra i quali vi erano il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna e gli assessori comunali Marra e Suriani. In sala anche rappresentanti politici di Rifondazione Comunista e Sel e l'ex vicesindaco di Vasto, Antonio Spadaccini. È stata molto alta la partecipazione all’incontro-dibattito, organizzato dall’”, che si è tenuto a Vasto sabato 1 febbraio presso la sala conferenze degli ex Palazzi scolastici di Corso Nuova Italia. La sala era praticamente piena e l’assemblea ha visto una partecipazione attiva dei presenti, tra i quali vi erano il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna e gli assessori comunali Marra e Suriani. In sala anche rappresentanti politici di Rifondazione Comunista e Sel e l'ex vicesindaco di Vasto, Antonio Spadaccini.

L’assemblea non ha comunque avuto un carattere politico, ma prettamente storico. In maniera più corretta, si potrebbe parlare di carattere antirevisionista del dibattito, con il quale l’Anpi di Vasto ha voluto sottrarre il tema delle foibe alla mitizzazione per riportarlo nel contesto storico. Non a caso al dibattito era presente Claudia Cernigoi, giornalista e ricercatrice storica triestina, autrice di un libro dal titolo emblematico: “Operazione ‘Foibe’. Tra storia e mito”.



Rispondendo alle domande dei presenti, in un’ora e mezza Claudia Cernigoi ha smontato efficacemente la tesi prevalente e troppo spesso acriticamente accettata secondo la quale, dal 1943 e poi successivamente a partire dal 1945, i partigiani jugoslavi avrebbero condotto una pulizia etnica nei confronti degli italiani.



Documenti alla mano (raccolti in archivi dello Stato civile, da rapporti ufficiali dell'epoca, ecc.), Claudia Cernigoi ha mostrato come non si possa parlare né di genocidio (semmai di azioni di guerra e di liberazione antifascista), né tantomeno di pulizia etnica contro gli italiani come si cerca strumentalmente di far passare. D’altronde gli stessi testi di riferimento dei “foibologi” sono pieni zeppi di errori. Un esempio su tutti: Marco Pirina – ha ricordato Claudia Cernigoi durante il dibattito - , elevato dai foibologi tra i maggiori esperti del tema, nel suo elenco degli “scomparsi da Trieste per mano jugoslava” aveva considerato anche persone uccise durante la guerra (tra cui partigiani e deportati nei lager nazisti), nomi di arrestati poi rimpatriati (quindi sopravvissuti) e persone uccise dopo la guerra per vari motivi. Su un totale di 1.458 nomi, il noto 'storico' delle foibe (coinvolto nel golpe Borghese del 1970) aveva totalizzato un 65% di errori.

La ricercatrice storica triestina, coerentemente a quanto descritto nella prefazione del suo libro, nel corso del dibattito non ha negato “la realtà delle foibe, né gli eccessi e le vendette personali, ma attraverso una ricerca rigorosa riporta il fenomeno fuori dal mito”. Spiegando che le sue ricerche hanno riguardato documenti di tutti gli archivi disponibili, biografie, testimonianze e dati raccolti dentro e oltre i confini italiani, Claudia Cernigoi ha mostrato come il numero dei cosiddetti “infoibati” sia stato in tutti questi anni artatamente gonfiato: non di migliaia di morti, ma di qualche centinaio è il numero di corpi gettati nelle foibe per i motivi più vari.





Soprattutto, però, i corpi rinvenuti dalla fine della guerra appartengono a torturatori, massacratori, collaborazionisti e criminali di guerra appartenenti ad organizzazioni fasciste come X Mas ed altre milizie che rispondevano ad ordini dei nazisti. Non è assolutamente giustificata, quindi, la litania che vorrebbe far credere in un “odio nei confronti di italiani in quanto tali”. Si dovrebbe invece parlare di lotta di liberazione dal nazifascismo da parte del popolo jugoslavo, come antifascista fu la lotta di Resistenza italiana.

Claudia Cernigoi ha fatto notare che il solo fatto che dopo la liberazione della Jugoslavia dal nazifascismo siano rimaste aperte scuole italiane anche con insegnanti italiani del periodo dell’occupazione nazifascista dovrebbe dimostrare da solo l’infondatezza della teoria dell’odio anti-italiano.