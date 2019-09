La Vastese viene ancora beffata nei minuti finali, contro il Francavilla di Massimo Vecchiotti all'Aragona finisce 2-2, gli ospiti pareggiano in pieno recupero il doppio vantaggio locale. La squadra di Lemme perde così l'occasione di agganciare il Pineto al quinto posto. Dopo il decimo pareggio i play-off sono sempre più distanti.

In gol subito Soria al 3’ che firma la sua decima rete stagionale e Torres al 18’ che sale così a 9 reti in campionato. Il primo tempo si chiude 2-0 poi l’espulsione di Irmici al 50’ complica i piani dei padroni di casa che rischiano nel finale e si fanno riagguantare da Lalli al 77’ e Milizia al 92' per la settima rimonta subita in stagione. Dopo Acqua&Sapone, Vasto Marina, Torrese, River Casale, Cupello e Montorio, sono ancora fatali i minuti conclusivi. Presente anche una rappresentanza di tifosi ospiti, amici dei vastesi, che ha esposto lo striscione: Francavilla saluta Vasto.





La partita. La Vastese è sesta in classifica a 33 punti, domenica scorsa ha perso contro il San Nicolò e vuole rifarsi immediatamente, il Francavilla, quartultimo a 21 con Vasto Marina e Montorio ha pareggiato in casa con l’Alba Adriatica. Ad entrambe servono punti, ai biancorossi per tenere viva la speranza play-off che si sta allontanando, agli ospiti per la salvezza. All’andata, prima panchina di Lemme, vinse la Vastese 2-0 con gol di Battista e Avantaggiato.

In porta per i giallorossi c’è l’ex Cianci, nei padroni di casa Miani parte dalla panchina, in avanti ci sono Soria e Torres, assente il secondo portiere Bruno, al suo posto Schiavone. Piove sull’Aragona e il campo è pesante, al 3' la Vastese passa subito in vantaggio, D'Antonio dalla destra serve Avantaggiato che prova a calciare a rete, la palla dopo un batti e ribatti arriva sui piedi dell'accorrente Soria che da due passi insacca facilmente.

I biancorossi ci riprovano all’11’ con una conclusione centrale di Torres, Cianci blocca in due tempi. Al 18’ arriva il raddoppio della squadra di Lemme, Miccoli dalla destra mette al centro per Torres che di testa firma il 2-0. La Vastese gestisce il doppio vantaggio e cerca di sorprendere l'avversario per segnare la terza rete. Al 43' ci proba Battista ma la sua conclusione dal limite esce fuori. Il Francavilla nel primo tempo tenta di avvicinarsi alla porta avversaria, ma non è mai pericoloso.

Inizia la ripresa e la Vastese al 50’ resta con un uomo in meno, l'arbitro mostra a Irmici il rosso diretto. Il difensore viene punito dal direttore di gara perchè reo di aver colpito con una manata dietro la nuca un avversario che dopo un fallo su Soria, con l'attacante vastese a terra, aveva continuato a giocare. Al 53' Bordoni calcia una punizione dal limite e manda alto. La Vastese si copre, al posto di Torres entra Catenaro che va in mezzo alla difesa, poi Cardone sostituisce Battista.

Al 65' buon intervento di Miccoli che salva la propria porta anticipando Lalli al momento del tiro mettendo in angolo. In superiorità numerica il Francavilla prende coraggio e per qualche minuto si affaccia con maggiore frequenza dalle parti di Cialdini ma non riesce ad essere incisivo. La Vastese controlla e riparte in avanti.

Al 70' entra un altro difensore per la Vastese: Triglione per D'Antonio. Al 77’ il Francavilla riapre la partita, dalla destra Bordoni vede libero dalla parte opposta il compagno di squadra Lalli che riceve in area e supera Cialdini con un diagonale. A questo punto gli ospiti ci credono e provano a pareggiare, al 79’ rischia la Vastese, Cialdini esce a vuoto, Lalli manca la sfera di pochissimo.

All'87' nuovo brivido per i biancorossi, doppia parata di Cialdini, prima su Vitale e poi di piede su Lalli. Il gol è nell'aria e arriva al secondo minuto di recupero, quando Milizia riceve in area e segna il pareggio del Francavilla. Dopo cinque minuti di recupero finisce 2-2.

Nel prossimo turno impegno esterno per i biancorossi contro il San Salvo che all’andata si impose per 3-1 all’Aragona e che oggi ha pareggiato 0-0 in trasferta contro il River Casale. La Vastese vuole riscattare quella sconfitta e tornare assolutamente alla vittoria che manca da tre turni.

Tabellino

Vastese-Francavilla 2-2 (2-0)

Marcatori: 3’ Soria (Vastese), 18’ Torres (Vastese), 77’ Lalli (Francavilla), 92’ Milizia (Francavilla)

Vastese: Cialdini, Miccoli, Berardi, Battista (59’ Battista), Benedetti, Irmici, D’Adamo, Avantaggiato, Torres (54’ Catenaro), Soria, D’Antonio (70’ Triglione). A disposizione Schiavone, Miani, Forte, Rossodivita. Allenatore Lemme

Francavilla: Cianci, Di Sabatino, Conte, Milizia, Campagna, Storsillo, Galasso, D’Alessio (63’ Fedele), Lalli, Bordoni, De Lucia (46’ Vitale). A disposizione D’Orazio, Ciccocioppo, Contini, Pantalone, Firmani. Allenatore Vecchiotti

Arbitro: Stefano Papa di Chieti (Antonio Alessi e Alessandro De Remigis di Teramo)

Ammoniti: Bordoni (Francavilla), Cialdini (Vastese)

Espulsi: 50’ Irmici (Vastese)

I risultati della 23esima giornata di Eccellenza (6° di ritorno). Alba Adriatica-Altinrocca 2-0, Capistrello-San Nicolò 0-1, Montorio-Vasto Marina 1-1, Pineto-Avezzano 0-1, River Casale-San Salvo 0-0, Rosetana-Acqua&Sapone 1-1, Torrese-Civitella Roveto 0-0, Vastese-Francavilla 2-2, Virtus Cupello-Miglianico 1-1

La classifica. San Nicolò 63, Avezzano 53, Capistrello e Torrese 42, Pineto 36, Vastese 34, Miglianico e Alba Adriatica 30, San Salvo e Rosetana 28, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 24, River Casale 23, Francavilla, Montorio e Vasto Marina 22, Altinrocca 15, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 9 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Capistrello, Altinrocca-Virtus Cupello, Avezzano-Alba Adriatica, Civitella Roveto-Pineto, Francavilla-Torrese, Miglianico-Rosetana, San Nicolò-Montorio, San Salvo-Vastese, Vasto Marina-River Casale