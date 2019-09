Promozione, girone B.

Torrese-Real Tigre 4-0. Non può nulla la squadra di Liberatore contro la terza in classifica. I gialloneri scendono in campo con una formazione inedita, senza Madonna e Ferrazzo dall'inizio e priva dell'infortunato Di Laudo. La Torrese sblocca la gara al 30' con Nardone che al 38' raddoppia. Nella ripresa al 57' D'Alonzo firma il tris e poi arriva anche la quarta rete di Argento al 65'.

I gialloneri, alla terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque giornate, restano fermi a 25 punti e nel prossimo turno in casa contro il Castello 2000 proveranno a tornare alla vittoria per allontanare il più possibile la zona play-out.

Le altre partite. La capolista Val Di Sangro resta in vetta dopo la vittoria di 2-1 sul Penne, in gol subito Giannico e poi Colangelo per i padroni di casa, nel recupero accorciano gli ospiti con Mucci. Il Borrello supera 1-0 la Virtus Ortona grazie alla rete di Di Marco arrivata a 7 minuti dalla fine e insegue al secondo posto. Tanti gol tra Castiglione Val Fino e Valle Del Foro, un 4-3 spettacolare con Romano che porta in vantaggio i locali, il raddoppio di Pirozzi e la terza rete al 50' di Gigante, la gara sembra ormai chiusa, ma arriva il gol di Traore al quale risponde ancora Romano, poi ancora Traore e a 5 minuti dal termine Di Donato insacca il tris ospite.

La Folgore Sambuceto travolge 3-0 il Pratola ultimo con la doppietta di Maraschio e la rete di Vaccaro. Il Castello 2000 vince 2-1 contro il Passo Cordone, le marcature sono di Pennacchioni per i sangrini, pareggia Masciovecchio e gol vittoria di D’Amico. Pareggio a reti involate tra Guardiagrele e Silvi, mentre il Fossacesia batte 2-1 il Pacentro penultimo, passano in vantaggio gli ospiti con Tosti, pareggia Zinni e poi il gol vittoria è di Dumitriu. Il Lauretum supera 2-0 il Moscufo con Rincione su calcio di rigore e Verdecchia.

I risultati della 22esima giornata (5° di ritorno) di Promozione, girone B. Borrello-Virtus Ortona 1-0, Castello 2000-Passo Cordone 2-1, Castiglione Val Fino-Valle Del Foro 4-3, Folgore Sambuceto-Pratola 3-0, Fossacesia-Pacentro 2-1, Lauretum-Mouscufo 2-0, Silvi-Guardiagrele 0-0, Torrese-Real Tigre 4-0, Val Di Sangro-Penne 2-1

La classifica. Val Di Sangro 52, Borrello 50, Torrese 43, Castiglione Val Fino 37, Virtus Ortona 36, Folgore Sambuceto 34, Valle Del Foro 33, Castello 2000 32, Passo Cordone e Penne 30, Silvi 27, Real Tigre e Guardiagrele 25, Fossacesia 24, Moscufo 22, Lauretum 19, Pacentro 12, Pratola 9

Il prossimo turno, domenica 9 febbraio, ore 15.00. Passo Cordone-Castiglione Val Fino, Guardiagrele-Fossacesia, Moscufo-Val Di Sangro, Pacentro-Lauretum, Penne-Torrese, Pratola-Silvi, Real Tigre-Castello 2000, Valle Del Foro-Borrello, Virtus Ortona-Folgore Sambuceto





Prima Categoria, girone B.

Tre Ville-United Cupello 0-0. Finisce a reti inviolate il big match della 18esima giornata del campionato di prima categoria girone B su un campo al limite della praticabilità che non permette di giocare. Le squadre si affrontano a viso aperto creando occasioni da una parte e dall'altra. Alla fine il pareggio è il risultato più giusto. Lo United ha la palla per passare in vantaggio, ma Zara al 30' a tu per tu con il portiere spreca. Sul capovolgimento di fronte, Scopinaro trova un superlativo Cilli che blinda la propria porta. Nella ripresa lo United prova a pungere, Ottaviano ruba bene il tempo all'avversario e sfiora la rete su corner di Scafetta. Risponde il Tre Ville su azione di rimessa ma senza impensierire la retroguardia cupellese. Al 90' viene espulso Scafetta.

Le altre partite. Il Fara San Martino capolista non rallenta e in casa cala la cinquina alla Casolana, il Real Montazzoli rifila due reti allo Scerni, il Palombaro espugna Roccaspinalveti 2-0 e aggancia la zona play-off, il Casalbordino supera 4-1 il Trigno Celenza, finisce 0-0 tra Guastameroli e Monteodorisio, lo Sporting San Salvo torna alla vittoria contro la Spal Lanciano per 2-1, a sorpresa il fanalino di coda Castelfrentano vince 3-2 a Scerni contro il Real San Giacomo. Si torna in campo tra due settimane, in programma il derby di Scerni.

I risultati della 18esima giornata (3° di ritorno) di Prima Categoria, girone B. Casalbordino-Trigno Celenza 4-1, Fara San Martino-Casolana 5-1, Monteodorisio-Guastameroli 0-0, Real Montazzoli-Scerni 2-1, Real San Giacomo-Castelfrentano 2-3, Roccaspinalveti-Palombaro 0-2, Sporting San Salvo-Spal Lanciano 2-1, Tre Ville-United Cupello 0-0

La classifica. Fara San Martino 40, Tre Ville 37, United Cupello 36, Real Montazzoli 32, Scerni e Palombaro 30, Casalbordino 28, Guastameroli 25, Trigno Celenza 20, Roccaspinalveti 20, Casolana 20, Real San Giacomo 19, Sporting San Salvo 19, Spal Lanciano 18, Monteodorisio 13, Castelfrentano 12

Il prossimo turno, domenica 16 febbraio, ore 15.00. Casolana-Casalbordino, Castelfrentano-Fara San Martino, Guastameroli-Tre Ville, Palombaro-Real Montazzoli, Scerni-Real San Giacomo, Spal Lanciano-Monteodorisio, Trigno Celenza-Sporting San Salvo, United Cupello-Roccaspinalveti

Seconda Categoria, girone G.

Incoronata Calcio Vasto-Valle Del Treste Liscia 4-2. L'Incoronata liquida la pratica Liscia con un 4-2 maturato su un terreno di gioco molto pesante per via della pioggia. Primo tempo dalla doppia faccia per i vastesi che passano subito in vantaggio con il neo acquisto Menabuoni he da sotto misura insacca in rete un cross proveniente dalla fascia, ma i padroni di casa si lasciano raggiungere dopo pochi minuti su una distrazione della difesa, in fase di marcatura l'attaccante ospite colpisce di testa indisturbato sul secondo palo.

I ragazzi di mister Mucci reagiscono e si riportano in vantaggio al 35' con un bel tiro di Menabuoni che dall'interno dell'area brucia il portiere biancazzurro, ma dopo pochi istanti le sorti della gara tornano di nuovo in parità, la rete subita dai vastesi è simile alla prima, stacco di testa e rete del 2-2.

Il secondo tempo vede l'Incoronata rientrare in campo con spirito diverso, i biancorossi mettono subito in crisi gli avversari sul piano fisico e del pressing, arriva il vantaggio con Mastrangioli che fredda il portiere ospite e fa 3-2 e al 62' il buon Mastrangioli si ripete e con un colpo molto tecnico di ginocchio all'interno dell'area spiazza l'incolpevole portiere lisciano. La gara scorre senza nessun rischio per i vastesi che portano a casa tre punti importanti che in attesa del recupero di domenica prossima a Colledimezzo, quando il campionato osserverà un periodo di sosta. In caso di successo i vastesi potrebbero riavvicinarsi alla vetta e riaccendere un sogno. Il morale dei ragazzi è positivo tutto può accadere.

Le altre partite. Il Paglieta supera 4-1 il Furci e resta al comando, il Real Montalfano non è da meno e vince 2-0 contro il Fresa grazie ad una doppietta di Smiles ed è sempre a -2 dal primo posto. Pareggio a reti involate tra il San Buono terzo e il Gs Montalfano quinto. Il Mario Tano perde 1-0 in trasferta a Carunchio contro il Mario Turdò, il Gissi travolge 4-0 il Fossacesia '90, il Colledimezzo non sfrutta l'occasione e pareggia 1-1 in a Casalanguida. Domenica prossima si recuperano le partite rinviate per maltempo nel turno precedente: Valle Del Treste Liscia-Furci e Colledimezzo-Incoronata mentre il campionato riprenderà domenica 23 febbraio, saranno quindi tre le settimane di pausa e si ripartirà con il derby di Montalfano.

I risultati della 16esima giornata (3° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Casalanguida-Colledimezzo 1-1, Gissi-Fossacesia 4-0, Incoronata-Valle Del Treste Liscia 4-2, Mario Turdò-Mario Tano 1-0, Paglieta-Furci 4-1, Real Montalfano-Fresa Calcio 2-0, San Buono-Montalfano 0-0

La classifica. Paglieta 33, Real Montalfano 31, San Buono 28, Mario Tano, Gs Montalfano, Incoronata Calcio Vasto* 26, Gissi 25, Fresa 23, Fossacesia 22, Mario Turdò 19, Colledimezzo* 17, Furci* 16, Casalanguida 9, Valle Del Treste Liscia* 5 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 23 febbraio, ore 15.00. Colledimezzo-San Buono, Fossacesia 90-Paglieta, Fresa-Mario Turdò, Furci-Incoronata Calcio Vasto, Mario Tano-Gissi, Montalfano-Real Montalfano, Valle Del Treste Liscia-Casalanguida

Terza Categoria Vasto.

Battuta d'arresto per la capolista Odorisiana, che in settimana ha avuto la vittoria a tavolino 3-0 contro la Virtus Tufillo. I biancoverdi perdono 1-0 a Carunchio, ne approfitta la Virtus Rocca San Giovanni che si avvicina e sale a -2 dalla vetta rifilando un sonoro 7-0 allo Sporting Vasto, i gol portano le firme di Marzolo, doppietta, Affronti, Gjikaj, Santuccione, Frutti e Silecchia. Seconda sconfitta consecutiva per il Real Porta Palazzo che in trasferta contro il Real Alto Vastese viene battuto 2-1, in rete Monteferrante per i gialloneri di Budano, una doppietta di Samuel Carosella regala la seconda vittoria in campionato ai suoi. Pareggio 1-1 tra Lentella e Lupi Marini. Il Guilmi vince a Casalbordino 4-1 contro la Casalese, mentre la Virtus Tufillo passa 2-1 a Roccaspinalveti contro la Dinamo.

I risultati della 12esima giornata (1° di ritorno) della Terza Categoria Vasto. Carunchio-Odorisiana 1-0, Casalese-Guilmi 1-4, Dinamo Roccaspinalveti-Virtus Tufillo 1-2, Lentella-Lupi Marini 1-1, Real Alto Vastese-Real Porta Palazzo 2-1, Sporting Vasto-Virtus Rocca San Giovanni 0-7

La classifica. Odorisiana 29, Virtus Rocca San Giovanni 27, Virtus Tufillo 22, Carunchio 19, Casalese e Guilmi 16, Real Porta Palazzo e Dinamo Roccaspinalveti 15, Lupi Marini e Real Alto Vastese 10, Lentella 8, Sporting Vasto 7

Il prossimo turno, domenica 9 febbraio, ore 15.00. Guilmi-Sporting Vasto, Lupi Marini-Real Alto Vastese, Odorisiana-Lentella, Real Porta Palazzo-Casalese, Virtus Tufillo-Carunchio, Virtus Rocca San Giovanni-Dinamo Roccaspinalveti