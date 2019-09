Montorio-Vasto Marina 1-1. Finisce in pareggio lo scontro salvezza, la squadra di Precali, che non vince da 4 giornate (1 sconfitta e 3 pareggi), ottiene un punto che non cambia la sua classifica. I vastesi, dopo quello che è il decimo pareggio stagionale, restano al terzultimo posto con i rivali odierni e il Francavilla.

Padroni di casa in vantaggio al 30' con Pierleoni, pareggiano gli ospiti con Manno al 55', per l'attaccante argentino arrivato a dicembre è la seconda rete con il Vasto Marina dopo quella segnata all'Altinrocca. Le occasioni non sono mancate alla squadra ospite che però non ha saputo concretizzarle.

Da valutare le condizioni di Giuliano e Riella che ha dovuto lasciare il campo per via di un infortunio. Nel prossimo turno altra sfida salvezza all'Aragona, in casa contro il River Casale avanti di un punto, che oggi ha pareggiato 0-0 in casa contro il San Salvo.

Virtus Cupello-Miglianico 1-1. Dopo tre sconfitte consecutive i rossoblu tornano a fare punti. La gara si mette subito male al quando gli ospiti passano in vantaggio al 40' con Adorante, poi i padroni di casa riescono a pareggiare con il centrocampista argentino Contigiani all'85 e conquistano un punto che la porta a quota 24. Per la squadra di Memmo si tratta del sesto pareggio in campionato. Nel prossimo turno è in programma la trasferta in casa dell'Altinrocca ultima in classifica che oggi ha perso 2-0 ad Alba Adriatica, una sfida salvezza che la Virtus può e deve vincere per distanziare la zona a rischio e non ritrovarsi invischiata nei play-out.

River Casale-San Salvo 0-0. Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida salvezza tra River Casale e San Salvo. Nella prima frazione di gioco il San Salvo ha sfiorato più volte il vantaggio mentre la formazione locale si è resa pericolosa solo su un calcio di punizione respinto dal palo. Nella ripresa i ritmi della partita calano e le occasioni per entrambe le squadre sono pochissime anche se i biancazzurri recriminano per un calcio di rigore.

Nei minuti finali viene espulso anche il tecnico sansalvese Gallicchio che domenica, quasi sicuramente, non potrà sedere in panchina nell'attesissimo match contro i "cugini" della Vastese. Allo scadere Mainardi è bravo a respingere un calcio piazzato avversario. I biancazzurri stanno attraversando una fase delicata della stagione con soli due punti conquistati in cinque gare e zero reti realizzate negli ultimi tre incontri.

Domenica al "Bucci" arriva la Vastese di Lemme, che oggi ha impattato 2-2 in casa contro il Francavilla. I tifosi sansalvesi vogliono vincere a tutti i costi e scacciare una crisi che rischia di diventare sempre più profonda. (Luca Di Sciacio)





I risultati della 23esima giornata di Eccellenza (6° di ritorno). Alba Adriatica-Altinrocca 2-0, Capistrello-San Nicolò 0-1, Montorio-Vasto Marina 1-1, Pineto-Avezzano 0-1, River Casale-San Salvo 0-0, Rosetana-Acqua&Sapone 1-1, Torrese-Civitella Roveto 0-0, Vastese-Francavilla 2-2, Virtus Cupello-Miglianico 1-1

La classifica. San Nicolò 63, Avezzano 53, Capistrello e Torrese 42, Pineto 36, Vastese 34, Miglianico e Alba Adriatica 30, San Salvo e Rosetana 28, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 24, River Casale 23, Francavilla, Montorio e Vasto Marina 22, Altinrocca 15, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 9 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Capistrello, Altinrocca-Virtus Cupello, Avezzano-Alba Adriatica, Civitella Roveto-Pineto, Francavilla-Torrese, Miglianico-Rosetana, San Nicolò-Montorio, San Salvo-Vastese, Vasto Marina-River Casale