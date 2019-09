E' una BCC Vasto Basket determinata più che mai quella che stasera scenderà in campo a caccia della quinta vittoria consecutiva. C'è da mantenere alto il ritmo dopo quattro importanti successi che hanno portato i biancorossi alla conquista del terzo posto in classifica. Non sarà certamente una passeggiata, perchè al PalaBCC arriverà un Montegranaro scottato dalla sconfitta di Palestrina che ha interrotto una serie di 3 vittorie consecutive conquistate dai marchigiani. All'andata finì con una netta vittoria degli uomini di coach Di Salvatore, il successo più corposo in trasferta di questa stagione. Ma questa sera sarà una sfida ben differente, come ha ricordato anche Antonio Serroni nell'intervista della vigilia. "Rispetto all'andata Montegranaro è molto migliorata - ha ricordato la guardia della BCC Vasto Basket - anche se resta una squadra imprevedibile".

La formazione ospite viaggia al quinto posto in classifica, con 16 punti conquistati fino ad oggi, ha un'organico ben strutturato con tutti e 10 i giocatori del roster pronti a scendere in campo. Potrebbe essere quella una chiave di volta del match, poichè la BCC Vasto Basket resta una squadra corta, con coach Di Salvatore che manda sul parquet 7 degli uomini in distinta. Bisognerà quindi fare ben attenzione a dosare energie e falli commessi, se non si vuole rischiare nulla.

Sugli spalti del palazzetto di via dei Conti Ricci è atteso il pubblico delle grandi occasioni, così come accaduto nel derby contro Pescara, per spingere Ierbs e compagni verso un nuovo successo. Poi si dovranno aspettare appena 6 giorni per rivedere la BCC Vasto Basket tra le mura di casa, con l'anticipo della 18ª giornata fissato per sabato 8 febbraio, quando arriverà nientemeno che la prima della classifica (almeno per ora) Latina.

La 17ª giornata: Eurobasket Roma - Stella Azzurra 75-74; Sicoma Valdiceppo - Npc Rieti 82-93; Latina Basket - Virtus Basket Fondi 96-43; BCC Vasto Basket - Poderosa Montegranaro; Pall. Palestrina - Amatori Pescara; Orvieto Basket - Porto S.Elpidio; Pall. Senigallia - Giulianova Basket

La classifica: 30 Latina Basket*; 28 Npc Rieti*; 24 BCC Vasto Basket; 22 Amatori Pescara; 16 Poderosa Montegranaro, Pall. Senigallia, Giulianova Basket, Eurobasket Roma*; 14 Porto S.Elpidio; 12 Pall. Palestrina, Orvieto Basket, Stella Azzurra Roma; 8 Virtus Basket Fondi*; 4 Sicoma Valdiceppo*

* una partita in più