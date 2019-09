Se l'è vista brutta il conducente della Lancia Musa che poco dopo le 13 è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla statale 86, strada che collega Cupello a Vasto. L'uomo, A.M., 38 anni, stava percorrendo la strada in direzione Vasto quando, appena dopo l'uscita dal paese, la sua auto ha perso completamente aderenza. A provocare lo slittamento una patina di carburante presente per un lungo tratto sull'asfalto che, insieme alla pioggia, ha reso la strada simile ad una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Probabilmente era stato perso da qualche mezzo transitato in precedenza.

L'auto senza più controllo è finita contro un camion Iveco che stava procedendo nel senso contrario facendo ritorno verso casa. L'impatto è stato violento, con la Lancia che ha terminato la sua corsa tra il camion e il terreno a ridosso della strada. Lo scontro con il camion, nonostante i danni subiti, ha evitato all'automobilista di finire nel dirupo posto a lato della strada.

Il 38enne è stato soccorso dall'ambulanza del 118, che lo ha trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto per accertamenti, anche se le sue condizioni sono buone. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Vasto ad occuparsi dei rilievi del sinistro. I due mezzi sono poi stati caricati sul carrattrezzi e portati via, ristabilendo la circolazione sul tratto di strada.