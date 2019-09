E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ieri sera per l'incendio di una canna fumaria in pieno centro di Vasto. L'allarme è scattato attorno alle 20 in un edificio del centralissimo corso Nuova Italia.

Sul posto si sono immediatamente portate una squadra di pompieri del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo e una pattuglia dei carabinieri. I vigili del fuoco hanno scongiurato il pericolo. Il tratto di corso Nuova Italia compreso tra gli incroci con via IV Novembre e via San Michele è stato chiuso al traffico durante le operazioni di messa in sicurezza.