La BCC Vasto Basket deve soffrire fino alla fine per regolare una Poderosa Montegranaro sempre in partita e mai doma. Ma la squadra di coach Di Salvatore ormai non si ferma più ed infila la quinta vittoria consecutiva continuando a veleggiare nelle zone alte della classifica del girone C di LegaAdecco DNB. Al PalaBCC finisce 64-59 per i padroni di casa. E sabato prossimo, alle 20.00, i biancorossi giocheranno ancora al palazzetto di via dei Conti Ricci nel big match contro Latina.

La cronaca. Partono bene gli ospiti, che trovano i primi canestri del match. La BCC Vasto Basket ci mette un po’ a trovare le giuste contromisure ma riesce poi a portarsi in vantaggio per la prima volta sul 7-6. Il Montegranaro però spinge forte, con una difesa che non lascia spazio ai tiratori biancorossi, e riesce ad andare nuovamente avanti, fino a toccare il +7. Con pazienza certosina gli uomini di coach Di Salvatore riescono a ritornare sotto, fino al pareggio di Marinelli. Sul 18-19 Dipierro va al tiro da tre, viene letteralmente abbattuto dal suo avversario ma gli arbitri decino di lasciar correre. Sul ribaltamento di fronte è la Poderosa a trovare i tiri liberi, ne entra uno su due per il 18-20 con cui si chiude il parziale.

Seconda frazione di gioco che parte senza che le due squadre riescano a trovare un canestro facile. E’ Gianluca Di Carmine a riportare il punteggio in parità infilando i due tiri liberi concessi per il fallo subito. Si gioca punto a punto, con le due squadre che si alternano nel vantaggio minimo. La partita la fanno le difese, che lasciano ben poco spazio ai rispettivi avversari. Tra i biancorossi è Sergio quello che si batte di più lasciando poi ai compagni il compito di cercare la via del canestro. La BCC Basket è anche sfortunata perché diversi tentativi da 3 ballano sul ferro senza mai entrare a canestro. A chiudere il quarto, in perfetta parità, sono i due tiri liberi di Antonio Serroni che valgono il 28-28.

Si torna in campo dopo il riposo lungo e sono gli ospiti a trovare il primo canestro. Il copione è lo stesso già visto, tanta difesa e folate in attacco. Sergio prova a spezzare l’equilibrio con un tiro da 3, ma poi è Perin ad imitarlo. I padroni di casa riescono finalmente a piazzare un mini-break con i liberi infilati da Dipierro e poi con Durini che va a segno per due volte di fila dalla linea dei sogni. Sul 41-34 coach Steffè prova ad invertire la rotta cambiando 4/5 dei giocatori in campo, sfruttando la sua panchina lunga. Ma sono ancora gli uomini del presidente Spadaccini ad andare avanti. Marinelli recupera un pallone in stile rugbistico, sul contropiede la palla arriva a Serroni che, tutto solo, non può sbagliare per il massimo vantaggio biancorosso, +9. I vastesi incrementano ancora il punteggio con Dipierro che dalla linea dei liberi è un cecchino. Se poi la difesa tiene bene, con Di Tizio che manda in visibilio il pubblico con una stoppata incredibile, ecco che la BCC Basket può allungare fino al +12.

Ultimi dieci minuti ad alta intensità, con i marchigiani che tentano in tutti i modi di rifarsi sotto. E trovano in un ispirato Sabadini il condottiero che riesce a ricucire parzialmente il distacco grazie a due bombe infilate in serie. Qualche errore di troppo di Dipierro e compagni rischia di far rivedere gli spettri di domenica scorsa, con la rimonta subita dal Porto Sant’Elpidio. Ci pensa un grande pubblico ad incitare la squadra per far superare alla squadra il momento più complicato del match. I marchigiani si rifanno sotto ma la BCC Vasto ha la forza, grazie a due belle azioni dei suoi lunghi, Marinelli e Di Carmine, di tornare ad un vantaggio consistente, +9. Ma il Montegranaro non molla e, attuando un pressing asfissiante sui portatori di palla vastesi, riesce nuovamente a ridurre lo svantaggio. A un minuto dalla fine Marinelli è costretto a lasciare il parquet per il quinto fallo commesso. Dalla lunetta Temperini non sbaglia e riporta i suoi a -5. L’ultimo minuto è ad alta intensità. Dipierro ne mette 3 su 4 dalla linea della carità, vanificando ogni sforzo degli ospiti. Finisce 64-59, con la squadra che esce tra gli applausi del pubblico vastese.

BCC Vasto Basket – Poderosa Montegranaro 64-59 (18-20/28-28/48-36/64-59)

BCC Vasto Basket: Sergio 10, Di Carmine 12, Dipierro 13, Di Tizio 4, Ierbs ne, Durini 6, Menna ne, Marinelli 6, Serroni 13, Bucci ne. Coach: Di Salvatore

Poderosa Montegranaro: Perin 14, Redolf 2, Berdini 2, Sabbadini 11, Cantarini 0, Carpineti 6, Temperini 5, Catakovic 5, Nobile 11, Magrini 3. Coach: Steffè.

Arbitri: Petrone e Tammarello

Foto di Luca Marinozzi