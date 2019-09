Attimi di paura questa mattina in via Vittorio Veneto, nel centro della città, quando una Mercedes nera, guidata da un uomo, che procedeva salendo verso San Michele, ha perso aderenza ed è sbandata. L’auto è saltata sul marciapiede, finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica che è stato piegato in due e sradicato. L’auto senza controllo ha urtato anche la pensilina degli autobus, mandandola in frantumi. Se in quel momento ci fosse stato qualcuno in attesa del bus le conseguenze dell’incidente sarebbero state ben più gravi.

Dopo l’urto l’auto ha compiuto un testacoda ed ha fermato la sua corsa contro il marciapiede. Fortunatamente non transitavano altri veicoli. Un’ambulanza del 118 ha soccorso il guidatore, che lamentava dolori ad una gamba, trasportandolo al San Pio da Pietrelcina di Vasto. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale, con gli agenti che hanno regolato la viabilità ed effettuato i rilievi del sinistro, utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.