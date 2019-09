Un emozionato fratel Michele Ciaffi ha ricevuto nei giorni scorsi la targa da parte degli organizzatori del torneo nazionale di Monterotondo di tennistavolo poichè la San Gabriele, società di cui è presidente, ha ottenuto il secondo posto tra tutte le società partecipanti alla competizione. A far conquistare al sodalizio biancorosso questo brillante piazzamento sono stati i risultati ottenuti da Gaia Smargiassi, prima nella sua categoria e terza in quella superiore, e Shan Jun, secondo nella sua categoria.

Sono stati proprio i due portacolori della San Gabriele a donare al presidente il meritato riconoscimento. Il premio per la squadra era stato consegnato in occasione del torneo nazionale giovanile di San Nicola La Strada (CE), in cui Gaia Smargiassi, giusto per non perdere l'abitudine alle vittorie, ha conquistato il primo posto.