C'è voluto l'intervento di due squadre dei Vigili del fuoco per domare il violento incendio che ieri ha distrutto l'interno di un garage in via La Chiesa, a Gissi. Nel tardo pomeriggio sono stati gli stessi proprietari dell'appartamento a chiedere l'interveno dei pompieri per domare le fiamme che avevano attaccato il loro garage. A provocare l'incendio un cortocircuito, probabilmente a causa dell'impianto elettrico vecchio. Le fiamme si sono propagate rapidamente attraverso la gran quantità di materiale depositato nella struttura, tra cui libri e un carico di legna da ardere arrivato proprio ieri.

I primi ad intervenire sul posto sono stati i Vigili del Fuoco del Distaccamento volontari di Gissi, raggiunti poi dai colleghi del distaccamento di Vasto per completare le operazioni di spegnimento. Gli edifici adiacenti non hanno subito danni rilevanti anche se la famiglia non ha potuto trascorrere la notte in casa, dichiarata temporaneamente inagibile, a causa della nube di fumo nero che aveva invaso diverse stanze e del grande calore sviluppatosi che potrebbe aver creato qualche problema.