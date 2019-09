Vastese, Virtus Cupello e San Salvo nell'ultimo turno hanno perso, il Vasto Marina ha pareggiato. Ecco perchè in questa sesta giornata di ritorno, che domenica prevede il fischio d'inizio alle 15.00, è importantissimo tornare a vincere per proseguire la rincorsa verso gli obiettivi stagionali, che siano play-off, come nel caso dei biancorossi, o salvezza, per le altre.

La squadra di Mario Lemme è sesta a 33 punti, domenica ha subito la quinta sconfitta stagionale contro la corazzata San Nicolò, all'Aragona ospita il Francavilla di Vecchiotti e Cianci, quartultimo a 21 con Vasto Marina e Montorio, che nell'ultimo turno ha pareggiato in casa con l’Alba Adriatica. Non sarà un compito agevole, i rivali non sono in una posizione tranquilla e vogliono portare a casa punti salvezza.

Il Vasto Marina dopo il pareggio interno a reti inviolate contro la Torrese, quarta forza del campionato, va a Montorio in un importante scontro salvezza, entrambe infatti sono quartultime a 21 punti con il Francavilla. Per Precali sono partite da vincere perchè gli scontri diretti valgono doppio ed è l'occasione giusta, in caso di vittoria, di uscire per la prima volta in stagione dalla zona play-out.

Anche la Virtus Cupello, dopo lo stop prevedibile di Avezzano, deve riprendere la marcia, soprattutto ora che è reduce da tre sconfitte consecutive, seguita ad una serie positiva durata 8 partite. Non sarà semplice in casa contro il Miglianico, avversario partito con altre ambizioni ad inizio stagione, ma ormai piazzato dopo le prime. La squadra di Memmo dovrà fare a meno di Martelli squalificato mentre negli ospiti non ci saranno Torsellini e Cinquino.

A San Salvo la vittoria manca da quattro turni. I biancazzurri, partiti bene all'avvio di stagione, quando erano arrivati in zona play-off, si ritrovano a metà classifica e hanno bisogno di vincere il casa del River Casale per arrivare prima possibile alla salvezza e chiudere senza rischi un campionato difficile soprattutto dal punto di vista societario. Necessaria anche un po' di fortuna in più, domenica la squadra di Gallicchio ha perso 1-0 in casa contro il Pineto per via di un autogol di Marinelli e fallendo due calci di rigore.



Le altre vastesi. Il Real Tigre di mister Liberatore, squalificato fino al 12 febbraio, affronta in trasferta la Torrese terza in classifica. In Prima Categoria sfida al vertice tra lo United Cupello terzo e il Tre Ville secondo distante dai rossoblu un solo punto. In Seconda Categoria l'Incoronata ospita la Valle Del Treste Liscia fanalino di coda del torneo. In Terza lo Sporting Vasto attende la Virtus Rocca San Giovanni seconda, mentre il Real Porta Palazzo gioca fuori casa contro il Real Alto Vastese. In settimana i gialloneri hanno cambiato guida tecnica passando da mister Pomilio a Budano e hanno anche ingaggiato l’attaccante Michele Massari, classe '87, ex Monteodorisio. Il giudice sportivo ha decretato la vittoria dell’Odorisiana, ora sempre più capolista a 29 punti, per 3-0 a tavolino sulla Virtus Tufillo.

Il programma della 23esima giornata di Eccellenza (6° di ritorno), domenica 2 febbraio, ore 15.00. Alba Adriatica-Altinrocca, Capistrello-San Nicolò, Montorio-Vasto Marina, Pineto-Avezzano, River Casale-San Salvo, Rosetana-Acqua&Sapone, Torrese-Civitella Roveto, Vastese-Francavilla, Virtus Cupello-Miglianico

La classifica. San Nicolò 60, Avezzano 50, Capistrello 42, Torrese 41, Pineto 36, Vastese 33, Miglianico 29, San Salvo, Alba Adriatica e Rosetana 27, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 23, River Casale 22, Francavilla, Montorio e Vasto Marina 21, Altinrocca 15, Civitella Roveto 13

Il prossimo turno, domenica 9 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Capistrello, Altinrocca-Virtus Cupello, Avezzano-Alba Adriatica, Civitella Roveto-Pineto, Francavilla-Torrese, Miglianico-Rosetana, San Nicolò-Montorio, San Salvo-Vastese, Vasto Marina-River Casale