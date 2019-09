Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio si terrà la prima edizione di Sposi in Galleria De Parma, un evento patrocinato dal Comune di Vasto e ideato e organizzato da G-Eventi Happening & Party. La finalità dell'evento non ha scopo di lucro, l'ideazione è nata dalla esigenza di valorizzare una struttura del centro storico in cui sono ubicati esercizi che possono offrire prodotti e servizi ai futuri sposi.

"A differenza di fiere, esposizioni e presentazioni su vasta metratura - dichiarano gli organizzatori - abbiamo pensato di creare dei momenti realmente utili per chi si appresta al matrimonio, vogliamo, tutti i componenti della Galleria De Parma insieme ad altri operatori del settore che si sono resi disponibilissimi a dare il loro contributo (lavorativo) fornire nozioni sul galateo, sull'eleganza, sul comportamento dei nuovi padroni di casa che vanno a comporre una nuova famiglia, su come procedere per i preparativi.

Per la prima volta uniamo il concetto del prodotto al servizio e alla consulenza. Gli sposi potranno addirittura ascoltare i musicisti esperti del wedding suonare dal vivo e quindi farsi un'idea concreta".