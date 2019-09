"La Soprintendenza ha risposto alla nostra richiesta di incontro sulla questione dehors". Lo afferma Luigi Masciulli, assessore all'Urbanistica del Comune di Vasto. Confcommercio, Confesercenti e consorzio Vasto in centro chiedono il via libera all'installazione di gazebo fuori dai locali del centro storico. Dalla sede di Vasto della Soprintendenza è arrivato un no. Si potranno posizionare solo ombrelloni attorniati da paratie a mezza altezza, da smontare ogni notte dopo la chiusura dei pubblici esercizi.

Allora il Comune ha chiesto un incontro direttamente alla soprintendente ai beni architettonici e artistici per l'Abruzzo, Maria Alessandra Vittorini.

"Entro il 6 febbraio verremo convocati per un confronto sulla questione dehors", dice Masciulli.