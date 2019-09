È in distribuzione oggi, presso bar, edicole, pub, pizzerie e gelaterie, il quarantunesimo numero di Giovani In Movimento, il mensile cartaceo stampato in 2mila copie, dei giovani del centrodestra vastese. In apertura, un articolo dal titolo “Il vero spreco di denaro”, sulla pista ciclabile di Vallone Lebba a Vasto, costata settecentoventimila euro e lasciata nel più completo abbandono.

L’editoriale, a firma del direttore di Giovani In Movimento e responsabile del sodalizio, Marco di Michele Marisi, si intitola “Tribunale fa rima con ospedale”: affronta il problema della chiusura del palazzo di giustizia di Vasto, problema non scongiurato ma solamente rinviato al 2018. Sempre in prima pagina, la lettera di un cittadino al sindaco di Vasto. In seconda, invece, il calendario delle iniziative in occasione del Giorno del Ricordo della tragedia delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata.