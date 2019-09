Magia e divertimento di scena sabato 01 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Madonna dell’Asilo a Vasto con lo spettacolo “L’Illusionista” per grandi e bambini. Un magico viaggio ideato ed interpretato dall’abruzzese Oscar Strizzi tra giochi di prestigio e ombre cinesi. Huodin è un illusionista di grande fama che racconta del suo destino. Una sera camminando per Parigi, si ritrova in un teatro pieno di gente dove davano uno spettacolo di Grande Magia, ma la sua attenzione, il suo sguardo, per tutta la serata non fanno altro che fissare una persona; in mezzo a tante “Juliette”, una ragazza “incantevole, stupenda, unica”.

Huodin farà di tutto per conquistarla…. diventando un famoso e noto illusionista. Juliette diventerà una sua grande ammiratrice, per poi diventare la donna della sua vita, il suo più grande amore. L’Illusionista è uno spettacolo dove si entra nella dimensione dell’irreale, del sogno, della poesia avvolta da ombre cinesi, oggetti volanti, sparizioni e apparizioni, ”dove la realtà si trasforma in sogno e il sogno diventa magia”. Houdin si ritroverà solo, la sua Juliette scomparirà, e con lei scompariranno tutti i suoi sogni.

Biglietto spettacolo 7 euro, info e prenotazione: info@teatrodelsangro.it - 340-9775471

Programma completo e schede spettacoli disponibili su www.teatrostudiovasto.com.