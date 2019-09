Tanta paura questo pomeriggio in un appartamento di via Luigi Anelli, nel centro città, per un incendio in appartamento. Le fiamme, partite dal televisore, hanno creato non pochi danni all'abitazione di una donna vastese. Si è trattato di un apparecchio vecchio modello (a tubo catodico), che si è incendiato a causa di un cortocircuito. Le fiamme si sono subito propagate al mobile di legno su cui era poggiata la tv, creando un gran fumo nero. La proprietaria dell'appartamento ha chiesto l'intervento dei soccorritori ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto sono arrivati prontamente sul posto, spegnendo l'incendio. Molti, purtroppo, i danni subiti dall'appartamento, a causa della violenza delle fiamme.