E' stato trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto il motociclista coinvolto in un incidente oggi pomeriggio, poco dopo le 17.30, in via Giulio Cesare. Lo scontro dello scooter con una Wolkswagen è avvenuto all'altezza dell'incrocio con piazza della Concordia. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale, i cui rilievi dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. A causa dei due mezzi rimasti fermi in strada il traffico ha subito rallentamenti, poichè si è proceduto con il senso unico alternato per molti minuti. Il motociclista, che lamentava dolori ad una gamba, è stato trasportato al Pronto Soccorso per essere sottoposto ad accertamenti da un'ambulanza della Protezione Civile Valtrigno.