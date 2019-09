Il sindaco della Città del Vasto, Luciano Lapenna, il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Forte e l’Assessore alle Scuole e Servizi per l’Infanzia, Mario Olivieri, hanno premiato nella giornata di Giovedì 30 Gennaio, presso l’Aula consiliare del Comune, gli alunni della Scuola Primaria San Lorenzo di Vasto quale riconoscimento per la partecipazione al progetto “L’amore è la strada per la vita” e per i meriti acquisiti con la poesia “Preghiera a Gesù di un clown di corsia”.

“L’amore è la strada per la vita” è un concorso scolastico seguito a livello nazionale dal dr. Sergio Zavoli, che ha come tema portante le malattie gravi di tipo oncologico e la degenza pediatrica. Gli alunni della Scuola Primaria San Lorenzo, dopo una visita dei clown di corsia presso l’istituto scolastico, hanno deciso di scrivere e di rappresentare con disegni a corredo la vita del clown di corsia, che triste per i suoi piccoli pazienti, rivolge una preghiera a Gesù:

“Caro Gesù, tu che sei tanto buono e che dal cielo guardi grandi e piccini, ti prego proteggi i miei bambini! E per questo ti dono i colori del mio vestito: l’azzurro, il verde, il rosso e pure il giallo infinito! L’azzurro che ti dono porti serenità a ogni bimbo malato di tutte le città. E il verde così bello che porti la speranza e nessuno sia solo nella piccola stanza! Ti offro poi il rosso, il rosso del mio cuore che ogni giorno batte carico di amore. Ti dono infine il giallo del sole che brilla e dice: “io splenderò per sempre e ogni bimbo sia felice”.

La bellissima poesia è stata selezionata dal MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca – per partecipare al Galà “Tutti a Scuola”, organizzato per l’apertura dell’anno scolastico 2013/2014 presso il Quirinale a Roma, andato in onda su RAI 1 e presentato dal conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, oltre ad avere ricevuto il premio di “2° classificata” al concorso nazionale in oggetto.

Gli alunni premiati dall’Amministrazione comunale per l’impegno, la sensibilità e l’attività meritoria, sono: Carlotta Angelucci, Riccardo Bucciantonio, Filippo Del Borrello, Greta Della Gatta, Andrea Di Rosso, Chiara Marino, Elia Michele Peluzzo, Massimiliano Polilli, Veronica Torricella, Nicola Bonacci, Lorenzo Del Borrello, Sofia Della Gatta, Matteo Marcianelli, Nicola Monni, Lorenza Petragnano, Gabriele Scafetta, Oscar Zinni.