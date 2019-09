"Anche il disturbo della personalità rientra tra le malattie mentali. A dirlo è una sentenza della Corte di cassazione", afferma Raffaele Giacomucci, avvocato di Marco Del Vecchio, il 38enne accusato di aver ucciso i genitori, Emidio Del Vecchio e Adele Tumini, con 111 coltellate il 17 novembre 2012.

Si avvia verso la fase decisiva il procedimento penale a carico dell'imputato. L'11 febbraio il processo con rito abbreviato dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Vasto, Anna Rosa Capuozzo.

La pubblica accusa, rappresentata dal pm Enrica Medori, ha incassato nella scorsa udienza un punto a favore. Il consultente tecnico d'ufficio, il professor Felice Carabellese dell'Università di Bari, il perito super partes nominato dal gip, ha confermato in aula i risultati già scritti nella relazione di 70 pagine: Marco Del Vecchio è capace d'intendere e di volere e lo era anche al momento in cui è avvenuto il delitto.

"Secondo il perito, è affetto da un disturbo della personalità che, però, non costituisce una malattia in grado di determinare la seminfermità mentale. Noi - sostiene Giacomucci - riteniamo, invece, che anche il disturbo della personalità rientri tra le malattie mentali. A dirlo è una sentenza della Corte di cassazione. E' quello che sosterremo in giudizio". L'eventuale riconoscimento della seminfermità mentale consentirebbe, in caso di condanna, di ottenere uno sconto di pena.

Di diverso avviso la parte lesa, gli altri due figli dei coniugi assassinati, rappresentati dall'avvocato Gianni Menna: "Siamo soddisfatti del lavoro svolto dalla magistratura sia nelle fasi delle indagini che in quelle processuali", commenta il legale. "Siamo sereni e pronti a dare il nostro apporto nel corso del giudizio".