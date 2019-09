Il rapper vastese Slo-d, al secolo Domenico Ronzitti, ha pubblicato un nuovo brano dal titolo Quelli dei portici, il cui video, girato a Vasto in piazza Rossetti, sotto gli ex palazzi scolastici, è disponibile su youtube per la regia di Giuseppe "Giò" Martinelli e mix di Issam Tda.

Il filmato è dedicato ai suoi amici, alcuni dei quali ne sono i protagonisti: Bag j, Burn, Cioppi, Db, Facedog, Fast, Halibi, Iosk, Mister X, Paglio, Sir Drunk, Skerna, Swiz, Tremo Trip, YesNo.

In precedenza Slo-d ha realizzato anche altri video musicali.