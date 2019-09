Il vastese Nicola Fiore al Teramo:

Il centrocampista vastese Nicola Fiore, classe 1987, passa dal Catanzaro, con cui ha collezionato 42 presenze e 3 reti in due anni, al Teramo in Seconda Divisione Lega Pro. La trattativa è stata chiusa dal presidente del sodalizio teramano Luciano Campitelli, dal direttore sportivo Marcello Di Giuseppe e dal procuratore del giocatore, Donato Di Campli.

Fiore, che è un esterno offensivo, era arrivato in Calabria nell'estate del 2012 per volere dell'allenatore dell'epoca Francesco Cozza, ha giocato, oltre che nel settore giovanile del Lanciano con cui ha debuttato in C1, anche nella Pro Vasto dal 2006 al 2010, vincendo campionato di D e Scudetto Dilettanti nel 2009.

In seguito per lui anche un'esperienza di due anni nel Chieti con 59 presenze e 11 reti in totale. Un vero colpo di mercato per il Teramo secondo in classifica ad un punto dalla capolista Cosenza, dove ritrova l'allenatore Vincenzo Vivarini che lo ha già allenato proprio a Chieti nella stagione 2010/2011.

Soddisfatto il giocatore che ha firmato fino al 2015: "C'erano varie situazioni in ballo, non era l'unica squadra, ma Teramo è una piazza importante, attualmente occupa la seconda posizione e tra tre mesi con la riforma dei campionati giocherà nella Serie C unica. Inoltre il mister, che già mi conosceva, mi ha fortemente voluto, così come il direttore sportivo e il presidente. Questo ha influito molto sulla mia scelta".