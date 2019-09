Sarà ospite del Club Alpino Italiano di Vasto la guida Alpina Andrea Di Donato. Protagonista di imprese alpinistiche di risonanza internazionale, il giovane alpinista le racconterà con il suo singolare stile serafico e metodico, attraverso un percorso fotografico ricco di immagini suggestive e mozzafiato.

Cresciuto alle pendici del Gran Sasso dove ha iniziato fin da bambino a muovere i primi passi, Andrea Di Donato è oggi annoverato tra i migliori alpinisti nell’ambito dello scenario mondiale.

Ha scalato, infatti, il Cerro Torre (il leggendario Grido di pietra che insieme al K2 rappresenta il simbolo dell’alpinismo di tutto il mondo) che ogni scalatore vorrebbe conquistare. Ha scalato anche il Fitz Roy lungo l’estrema via del ghiaccio.

Queste vette sono tra le più temute e ambite non tanto per la quota, quanto per la verticalità delle pareti di granito, per il ghiaccio che le ricopre, per le difficili e variabili condizioni ambientali con improvvise tempeste di neve e con il vento che domina in modo assoluto e incontrastato.

Andrea Di Donato definisce così se stesso: "Faccio con passione il mio mestiere; non c’è giorno che non passere in montagna, ho scalato sempre, in tutte le stagioni, senza sosta. Il motore della mia passione è il desiderio di poter scalare sempre nuovi posti, sulle orme dei grandi nomi del passato”.

Occasione davvero unica, dunque, questa offerta dal CAI per conoscere e apprezzare la personalità di questo giovane e valente alpinista.

L’appuntamento è in Via delle Cisterne, 4 presso la sede del CAI Sabato 1 febbraio alle ore 18.30.

Info: 347.4217181 / info@caivasto.it