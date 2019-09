Furti, vandalismi e l'esplosione della scorsa settimana. Centro storico di Vasto nel mirino dei controlli straordinari delle forze dell'ordine. Nella tarda serata di ieri non è passata inosservata la presenza massiccia di carabinieri nella città antica e, più in generale, nel nucleo urbano. Le operazioni sono state coordinate dal maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia di piazza Dalla Chiesa.

Poliziotti impegnati nei posti di blocco sulle principali strade della città con l'ausilio dei rinforzi che ogni settimana giungono dal Nucleo prevenzione crimine di Pescara.

Un botto in centro ha scosso la tranquillità di molti residenti ed è stato avvertito in diversi quartieri. Diverse segnalazioni sono giunte a zonalocale.it. E' stato un falso allarme, spiega il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di via Bachelet: "Non si è verificato nessun episodio allarmante".