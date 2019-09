Un botto fortissimo nel centro di Vasto. Lo hanno avvertito molti cittadini attorno a mezzanotte, quando un boato ha fatto sobbalzare molti vastesi all'interno delle loro case. A quel punto sono cominciate le segnalazioni, prima sui social network, poi attraverso le telefonate. Anche stamani, diverse persone si sono rivolte a zonalocale.it per chiedere cosa fosse accaduto.

"Non c'è stata nessuna bomba. Stanotte abbiamo attuato numerosi controlli sul territorio e non abbiamo registrato nessuna emergenza", racconta il maggiore Giancarlo Vitiello, che ha coordinato le operazioni pattugliamento e le verifiche che hanno permesso di identificare diverse persone.

Anche dal Commissariato non vengono segnalati danni a cose o persone conseguenti a deflagrazioni. Dopo le due bombe carta fatte esplodere la scorsa settimana dinanzi a un'agenzia di pome funebri e a un negozio di fumetti e giochi di via Giulia, il livello di guardia resta elevato. Martedì un falso allarme bomba alla Banca dell'Adriatico ha costretto le forze dell'ordine a chiudere corso Europa per tre ore e mezza.