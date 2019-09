Claudia Cernigoi, giornalista triestina e ricercatrice storica, autrice dell'importante ricostruzione storica "Operazio ne foibe. Tra storia e mito".



Come ogni anno, a ridosso del 10 febbraio nascono iniziative tese a mettere sullo stesso piano Shoah e foibe, alimentando l'ideologia irredentista e revisionista.

Contro il revisionismo storico e neo-irredentista e per una memoria storica antifascista, l'Anpi di Vasto, con il patrocinio del Comune di Vasto, organizza un incontro-dibattito con, giornalista triestina e ricercatrice storica, autrice dell'importante ricostruzione storica





L'incontro non avrà il carattere di "negazionismo delle foibe", ma di ricostruzione storica tesa a dimostrare, prove alla mano, che - come afferma Claudia Cernigoi - "sulla questione delle foibe sono state dette tante falsità".







Alla luce dei materiali d'archivio che Claudia Cernigoi ha analizzato, si può dimostrare che nessuna politica di sterminio o pulizia etnica è stata condotta da parte dei partigiani jugoslavi contro gli italiani.







Come si legge nella prefazione del suo libro, " l’autrice non nega la realtà delle foibe, né gli eccessi e le vendette personali, ma attraverso una ricerca rigorosa riporta il fenomeno fuori dal mito". Un mito che, afferma Claudia Cernigoi, "viene utilizzato in chiave antipartigiana".