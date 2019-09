"Anche oggi registriamo l'ennesimo furto di rame sui cantieri". "Siamo vicini a un punto di non ritorno". E' lo sfogo di Michele D'Adamo, piccolo imprenditore vastese che scrive a zonalocale.it per manifestare pubblicamente tutta la sua indignazione e chiedere al prefetto di Chieti, Fulvio Rocco de Marinis, "se vale la pena di organizzare gruppi di volontari (armati?) addetti alla vigilanza".

La lettera - "Vi scrivo per comunicarvi il rammarico di un comune cittadino Vastese.

Siamo alla mercé di ladri-assassini e delinquenti vari. Anche oggi registriamo l'ennesimo furto di rame sui cantieri, siamo letteralmente stufi di queste violenze.

E' un ricordo lontano, dolce/amaro di quando NOI cittadini, potevamo lasciare le porte delle nostre case e attività aperte in totale tranquillità. Oggi queste sono diventate dei veri e proprio fortini, nonostante tutto puntualmente svaligiate.

Chiedo con tutto il rispetto dovuto al Signor Prefetto come ci dobbiamo organizzare per DIFENDERE le nostre proprietà e se vale la pena di organizzare gruppi di volontari (armati?), addetti alla vigilanza.

Salutando con tanta ammirazione i nostri amati POLITICI, malgrado tutta la nostra buona volontà, siamo vicini al punto di non ritorno. Sperando che la mia RABBIA venga condivisa, un cordiale saluto".