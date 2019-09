Un Consiglio comunale straordinario per discutere dei gravi e numerosi problemi della sanità del Vastese. Lo richiedono i capigruppo delle forze politiche di maggioranza: "Il Consiglio deve essere convocato per assumere i provvedimenti di conseguenza, sentiti il direttore generale della Asl, Francesco Zavattaro, e i sindaci del comitato ristretto", è la posizione di Pd, Psi, Sel, Rifondazione comunista e Giustizia sociale.

L'assemblea civica verrà convocata per discutere di tre questioni: "La mancata realizzazione della sala emodinamica presso l’ospedale di Vasto, nonostante l’impegno assunto nel giugno 2012 dal presidente della Giunta regionale Gianni Chiodi, alla presenza del direttore generale della Asl per l’immediato avvio dei lavori; lo stato di difficoltà in cui operano gli operatori della sanità con la grave carenza di organici; l’esame della rete dell’urgenza nel territorio del Vastese, che ha visto la riduzione dei posti letto, la chiusura dell’ospedale di Gissi, la mancata attivazione dei distretti sanitari".