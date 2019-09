E' iniziata con una prima giornata di raccolta firme "la campagna di mobilitazione per la realizzazione della sala emodinamica all’interno del reparto di cardiologia dell’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto", dicono Marco di Michele Marisi ed Etelwardo Sigismondi che ieri avevano lanciato un appello alla "mobilitazione popolare".

La raccolta delle sottoscrizioni è stata avviata ieri pomeriggio simbolicamente davanti alla struttura ospedaliera di via San Camillo de Lellis. La data era stata scelta per via della concomitanza con l'arrivo in città del presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, per un convegno sull'ambiente insieme a Folco Quilici. Ma il governatore, alla vigilia dell'incontro pubblico, ha disdetto l'appuntamento.

L'iniziativa del comitato Io ho un cuore proseguirà nei prossimi giorni.

Sigismondi ha protoccolato in municipio "una mozione e depositato una richiesta di convocazione di uno specifico Consiglio comunale monotematico".