Non solo Eccellenza e Promozione, al giro di boa è tempo di dare uno sguardo alle altre vastesi che militano nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Partiamo dagli ultimi arrivati: il Real Porta Palazzo, società nata nel 2002 e rifondata ad inizio stagione, che nonostante alcune difficoltà iniziali a livello organizzativo sta ben figurando nel torneo di Terza Categoria. I gialloneri al termine del girone di andata occupano il sesto posto con 15 punti, su 11 gare ne hanno vinte 4, perse altrettante e pareggiate 3, 15 i gol fatti e 11 quelli subiti.

La squadra è però reduce dalla sconfitta di domenica a Lentella contro l’ultima in classifica, che non aveva ancora vinto una partita e domenica affronterà in trasferta il Real Alto Vastese, fanalino di coda a 7 punti. Martedì la guida tecnica è stata affidata alla coppia Roberto Budano-Domenico Zillotti, il difensore sarà allenatore e il presidente gli farà da vice. Una decisione necessaria e presa di comune accordo insieme al precedente tecnico Enzo Pomilio.

Presidente Zillotti com'è il bilancio di questa prima parte di stagione?

All’inizio non pensavo che a metà saremmo stati lì, è quindi un bilancio positivo, soprattutto tenendo presente che siamo partiti tardi e che molti giocatori erano ormai già tesserati. Ci siamo dovuti muovere con pochi soldi, le spese in questa categoria vi assicuro che sono alte, soprattutto il primo anno, alla ricerca di sponsor e tra mille difficoltà che abbiamo fortunatamente superato. Se guardo tutto ciò sono soddisfatto, è ovvio però che per il potenziale che abbiamo possiamo e vogliamo fare di più, questa è una rosa di spessore, con delle importanti individualità.

Com'è maturata la decisione di cambiare allenatore?

E’ una decisione che esula dal risultato di domenica, nel calcio ci sono degli equilibri, anche extracalcistici, e quando vengono meno bisogna cambiare perché è difficile a quel punto andare avanti. Ci serviva una scossa, il gruppo faceva fatica e si è preferito trovare una soluzione interna piuttosto che un allenatore esterno che avrebbe perso altro tempo nel conoscere le caratteristiche dei giocatori. Per questo ho deciso di dare la squadra a Budano, lui conosce molto il gruppo e si trova avvantaggiato nel lavoro. Ci tengo a ringraziare mister Pomilio per tutto ciò che ci ha dato, sia in campo che fuori, rimarrà sempre uno di noi.

C’è stato un momento negativo o particolarmente difficile?

No, nessun problema, questo è un bel gruppo con bravissimi ragazzi, tutti molto educati e disponibili, si sono messi completamente a disposizione della causa e li ringrazio, soprattutto chi gioca meno.

A questo punto della stagione qual è il vostro obiettivo principale?

Fare sempre il meglio possibile, siamo lì e guardiamo avanti, il livello lo conosciamo, siamo consapevoli delle nostre forze e vogliamo provare a disputare i play off, giocandoli da protagonisti. Il nostro è un progetto a lungo termine, basato sempre sul divertimento provando però anche a vincere, sempre.

Mister Budano, che ieri ha diretto il primo allenamento, è reduce dall’esperienza dello scorso anno, quando ha conquistato la salvezza in Seconda Categoria con l’Incoronata Calcio Vasto. La sua mente era ormai di nuovo rivolta al campo, dopo un infortunio aveva voglia di rimettersi in gioco in campo, ora sarà di nuovo anche allenatore.

Cosa ti ha spinto ad accettare questo nuovo incarico?

Volevo solo giocare, ma poiché il tempo a disposizione è poco, ho deciso di accettare visto che conosco il gruppo e l’ambiente. Dobbiamo migliorare prima possibile tutti, dal punto di vista comportamentale a quello tattico.

Che novità porterai in squadra?

Gli allenamenti saranno più mirati, mentre i moduli verranno decisi in base alla partita, dipenderà molto anche dalla disponibilità dei giocatori.

Dove potete arrivare a fine stagione?

Dobbiamo per prima cosa migliorarci e trovare continuità di risultati, poi proveremo ad arrivare ai play off, è quello il nostro obiettivo.

Quali saranno le vostre principali rivali?

Tra le prime ho visto giocare solo l’Odorisiana, è una squadra di categoria superiore che merita di stare davanti a tutti, alla lunga vincerà. Per il resto dobbiamo pensare alla Virtus Rocca San Giovanni che lo scorso anno ha disputato la finale play off e al Tufillo che gioca per campionati di vertice, sono loro le nostre principali avversarie.