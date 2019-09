Non è passata inosservata stamattina la gru davanti al municipio. Chiusa al traffico via Mascagni, la strada che costeggia il Comune e piazza Barbacani, per lavori in corso sul tetto di palazzo di città, nell'area in cui sono installate due antenne per la telefonia cellulare.

In corso la sostituzione di una cabina a servizio di un ripetitore con una installazione più moderna. Molti curiosi si sono fermati per qualche minuto a guardare e commentare. Da ottobre a oggi la questione antenne è tornata al centro del dibattito pubblico. Finirà nelle aule del Tribunale di Vasto, infatti, la vicenda relativa all'impianto radio base piazzato sul torrino del parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo.

L'assessore all'Urbanistica, Luigi Masciulli, ha infatti presentato un esposto in Procura per chiedere che si indaghi sull'attivazione dell'antenna nonostante l'ordinanza di stop imposta dal Comune. Anche l'ambientalista Ivo Menna ha annunciato le vie legali e chiesto all'amministrazione comunale di redigere un piano che individui con certezza i siti su cui è possibile installare le antenne.