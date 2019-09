"Una struttura meritoria, ma essenzialmente dopolavoristica". Sono queste parole pronunciate dal consigliere comunale indipendente Davide D'Alessandro a scatenare la polemica attorno alla Scuola civica musicale Ritucci Chinni di Vasto.

Sulle colonne de La Voce, giornale a distribuzione gratuita, D'Alessandro plaude all'istituzione del liceo musicale, che a settembre, con i primi 24 iscritti, ha dato il via i corsi all'interno del liceo scientifico Mattioli.

"Se un tempo si era costretti a frequentare una qualsiasi scuola superiore al mattino per poi affidare il sentimento musicale alla Scuola Civica nel pomeriggio, oggi sarebbe un clamoroso errore, poiché il liceo musicale ha una sua peculiarità specifica, da non confondere con una struttura meritoria, ma essenzialmente dopolavoristica", scrive D'Alessandro. Parole che non vanno giù a insegnanti e allievi della Ritucci Chinni. Commenta un allievo: "Va bene, vuol dire che inviteremo il consigliere al prossimo concerto, con tanto di dedica".