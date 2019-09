Il Comune di Vasto chiede alla Telecom di indicare con precisione quali siti abbia individuato per le tre antenne che la compagnia telefonica ha intenzione di installare nel centro di Vasto, in località Incoronata e nella parte meridionale di Vasto Marina. Ma non sono ancora chiari i luoghi in cui potrebbero spuntare i nuovi ripetitori.

Alla richiesta del Comune, la Telecom risponde che "lo stato delle attività di ricerca, delle tre postazioni sopra menzionate, non ci permette, ad oggi, di poter fornire dati dettagliati ma solo le planimetrie, in quanto non sono stati ancora individuati candidati puntuali ed idonei a soddisfare le sopracitate esigenze di Telecom Italia spa. Si segnala inoltre che non siamo a conoscenza di piani di sviluppo degli altri gestori di telefonia cellulare".

Rimane un grosso punto interrogativo sui quali saranno i siti destinati alle stazioni radio base. Luigi Masciulli, assessore all'Urbanistica, annuncia che "l’avviso e le planimetrie saranno, nei prossimi giorni, pubblicate nell’Albo Pretorio ed inserite sul sito istituzionale del Comune di Vasto; nei 30 giorni successivi potranno essere presentate osservazioni da parte di singoli cittadini, titolari di interessi pubblici e privati, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati; il responsabile del Pprocedimento è l'architetto Gisella La Palombara (presso Ufficio Urbanistica – Ex Palazzi Scolastici) al quale potranno essere chieste tutte le informazioni necessarie nei seguenti orari: martedì 16.00 – 18.00; mercoledì, giovedì, venerdì 11.30 – 13.30".