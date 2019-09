C'è un vastese nella nuova assemblea nazionale di Sinistra ecologia e libertà. E' Alessandro Cianci, coordinatore provinciale del partito di Vendola. Sel ha celebrato il congresso nazionale a Riccione dal 24 al 26 gennaio.

"I componenti teatini della delegazione abruzzese erano Alessandro Cianci, Donatella Conte, Marisa D’Alfonso, Vincenzo Conicella ed Annalisa Settimio", si legge in una nota del partito. "Nel corso del congresso sono stati trattati temi quali la collocazione politica in vista delle prossime elezioni europee, il tema del difficile rapporto con il Pd, ma, soprattutto, proposte concrete per uscire dalla profonda crisi economica che lacera il nostro paese.

Al termine dei tre giorni è stata inoltre eletta l’assemblea nazionale di Sel. Il parlamentino nazionale sarà composto, tra gli altri, da cinque abruzzesi: Tommaso di Febo (Silvi), Donatella di Cesare (Roseto degli Abruzzi), Matteo Tresca (Penne), Betty Leone (L’Aquila) e Alessandro Cianci (Vasto)".